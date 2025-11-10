Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

El juz Calatayud ha sido distinguido en los II Premios Justicia Andalucía, que reconocen la labor de personas y colectivos en favor de la promoción ... de la Justicia. Al magistrado de de Menores, recientemente jubilado, el Consejo de Gobierno le ha otorgado el Premio de Honor «por su extraordinaria sensibilidad hacia los menores infractores, sin olvidar a las víctimas, abordando su realidad desde una profunda comprensión humana y social con sentencias ejemplarizantes que se han hecho famosas».

Además, el jurado ha decidido otorgar una mención especial al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Luis Portero, en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA, para mantener su legado como ejemplo de integridad, servicio público y compromiso con la Justicia.

Otros premiados

Los II Premios Justicia Andalucía, creados el año pasado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, también reconocen la trayectoria profesional del letrado jiennense José Calabrús en el ejercicio de la Abogacía y en el ámbito académico como profesor universitario y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, además de su implicación en el Colegio de Abogados de Jaén y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

El reconocimiento al servicio público de Justicia es para José Antonio Raya, funcionario del Cuerpo General de Tramitación Procesal y Administrativa de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga por su eficiencia, profundo conocimiento de los procedimientos, vocación de servicio y permanente disposición a colaborar con compañeros, superiores, ciudadanía y con los profesionales del ámbito jurídico, siempre con un trato cercano, respetuoso y empático.

Asimismo, en la categoría de Innovación y modernización de la Administración de Justicia, el jurado destaca la apuesta por la digitalización de los profesionales que trabajan en el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba, cuyo titular es el magistrado Antonio Jesús Rodríguez Castilla y en el que ejercen como Letrada de la Administración de Justicia Ana Margarita Villegas y como funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial David Muñoz. Su labor ha trascendido la mera implementación de herramientas tecnológicas, destacando por una visión estratégica, una actitud proactiva y una firme voluntad de mejora del funcionamiento del sistema judicial.

Jurado

El jurado, presidido por la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, ha estado integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago; el secretario de Gobierno del TSJA, Pedro Campoy; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), Federico Fernández; la vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, María José Carralero; la vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, María del Mar Ayala; y los secretarios generales y directores generales de la Consejería de Justicia. Las personas y entidades galardonadas recibirán un diploma acreditativo por cada modalidad y una metopa conmemorativa, ya que estos galardones tienen un carácter exclusivamente honorífico.