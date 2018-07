6 preguntas frecuentes sobre las avispas en Granada ¿Existe riesgo de que te pique una 'avispa asiática' en Granada? Sí, pero eso, aunque no lo parezca, no es lo más importante. Un experto alergólogo de Granada nos da las claves para esta y otras cuestiones importantes ANA ÁVILA GRANADA Jueves, 26 julio 2018, 00:25

Las avispas están entre los insectos más temidos, sobre todo, por sus dolorosas picaduras. Mientras las abejas pican una sola vez en su vida, las avispas pueden picar reiteradas veces a su víctima, lo que las hace más peligrosas. Estas picaduras se disparan durante los meses cálidos, cuando estos insectos están más activos y se hace más vida al aire libre.

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) recuerda que «las reacciones suelen ser locales, con picor, enrojecimiento e inflamación circunscrita a la zona donde pica el insecto, pero cuando el área de inflamación es mayor de 10 cm de diámetro nos encontramos ante una reacción alérgica que se considera patológica. En algunos casos se producen lesiones en la piel a distancia del lugar de la picadura, dificultad para respirar, mareo o síntomas digestivos, lo que constituye una reacción alérgica generalizada grave o anafilaxia».

Para aclarar las dudas existentes sobre las alergias y las temidas picaduras de avispa, el Dr. Rafael Mayorgas, especialista en alergología e inmunología de la Clínica Alergólogo Granada, ha explicado a IDEAL algunas cuestiones importantes:

1 ¿Qué avispas son las más frecuentes en Granada?

Las avispas más frecuentes en la provincia son la vespula, un género de avispas sociales de amplia distribución en el hemisferio norte, y la avispa polistes. La velutina o asiática, causante de tres muertes en Galicia, no es común en la provincia pero puede tener nidos en algunas zonas.

2 ¿Qué riesgo 'real' hay si una avispa te pica?

Solo es peligroso si la persona tiene alergia. Si no eres alérgico no existe riesgo, sale la roncha, incluso en pieles sensibles la inflamación puede ser mayor o más roja, pero no tienes que tomar ninguna precaución especial.

3 ¿Cómo podemos evitar las picaduras?

Para evitar picaduras es importante tener cuidado en lugares donde abunden este tipo de insectos, por ejemplo en el campo o cerca de los árboles frutales. Fundamentalmente, si ves un nido de avispas no te acerques ni lo toques. Si una avispa o una abeja se acerca, no hagas movimientos bruscos. Por otro lado, evita colores como el verde o el amarillo y también los perfumes con olores fuertes, ya que pueden atraer a los himenópteros. Por último, es importante llevar un calzado cerrado y no caminar descalzo.

4 ¿Hay que tener miedo a las avispas?

Hay que tener miedo a las avispas si tienes alergia a su picadura, ya que su veneno puede poner en compromiso tu vida. Un alérgico debe saber que lo es y llevar siempre la medicación, para que, en caso de anafilaxia (una reacción severa a la picadura) pueda actuar rápidamente. Una picadura nunca es agradable, pero para las personas que no tienen alergia no existe riesgo alguno.

5 ¿Puede picar la avispa asiática en Granada? ¿En qué se diferencia la picadura de la avispa asiática de la avispa común?

Sí, puede darse que una avispa asiática pique en Granada, pero de nuevo, si la persona no es alérgica no hay ningún peligro. La picadura de la avispa asiática suele ser más grande y generar más inflamación, ya que es una especie de mayor tamaño y por lo tanto la cantidad de veneno también es mayor, pero los síntomas son iguales a los de la picadura de avispa común.

La avispa velutina o asiática se ha ganado el calificativo de 'asesina' después de haber provocado tres muertes en Galicia. Sin embargo, no representa más peligro para el ser humano que las especies autóctonas: la única diferencia, como explicaba el Dr. Rafael Mayorgas, es que inyecta una cantidad de veneno acorde a su mayor envergadura. No son especialmente agresivas, pero sus nidos son más pequeños que los de las especies europeas y están más escondidos. La zona de la picadura es mas grande, genera mas reacción, pero sigue sin haber riesgo si no hay alergia a las avispas.

6 ¿Qué pasa si tenemos alergia?

En España, según los datos de la SEAIC, aproximadamente el 3% de la población sufre reacciones alérgicas generalizadas por el veneno de avispas y abejas. La tasa de mortalidad anual se estima en un 0,08 por millón de habitantes, lo que significa que unas tres o cuatro personas podrían fallecer cada año por esta causa.

El cuadro clínico que hace necesario acudir al médico Fiebre. Dificultad para respirar. Pérdida de conocimiento. Aceleración del pulso cardiaco. Hinchazón del rostro o parte del mismo. Mareos fuertes o sensación de aturdimiento que no disminuye. Picaduras en áreas como cuello o nariz que puedan comprometer la respiración.

Los pacientes con antecedentes de reacción alérgica generalizada grave (anafilaxia) por veneno de himenópteros o por otras causas deben ser instruidos en la auto-administración de adrenalina, el tratamiento de emergencia de las reacciones anafilácticas.

La SEAIC recuerda que el alergólogo es el especialista mejor cualificado para diagnosticar y tratar la alergia al veneno de los himenópteros en particular y todas las enfermedades alérgicas en general, y en todos los grupos de edad, ya que esta especialidad está orientada a considerar al paciente alérgico de forma general y no centrándose sólo en un órgano como ocurre con otras especialidades.