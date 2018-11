25 preguntas para descubrir qué personas tendrán éxito en su vida José López, en el centro con camisa blanca, junto al resto de miembros de la Agrupación Centro de Cultura. / IDEAL El Test Juárez, creado por un investigador de distintas universidades, entre las que se encuentra Granada, tiene un 70% de fiabilidad SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Lunes, 19 noviembre 2018, 01:59

Hay personas que, sin importar cuántas ideas brillantes tengan y emprendan, nunca conseguirán el éxito en su vida. Mientras tanto, otros tantos 'suertudos' parece que alumbren oro con solo posar sus manos en una idea. ¿Cómo lo consiguen? ¿Todo el mundo puede alcanzar la victoria en sus luchas diarias? Un trabajo desarrollado por un investigador en creatividad en varias universidades, entre las que se encuentra la UGR, ha conseguido arrojar luz sobre un aspecto que constantemente ha sido estudiado, pero que nunca antes en la historia se ha conseguido cuantificar.

José López Juárez, que ostenta también el cargo de presidente de la Agrupación Centro De Cultura (ACDC), con representación en toda España -asociación que nació a galope entre Murcia y Granada-, ha logrado crear un método que consigue medir qué personas tendrán éxito en su vida y cuáles no. Se trata del Test Juárez, un hallazgo único en todo el mundo y al que ya se han acercado más de 800 universidades internacionales. A López Juárez su investigación le ha valido numerosas peticiones de distintas universidades para colaborar e, incluso, una oferta del trabajo para la Universidad de Estocolmo. Pero él aun quiero lograr que ACDC se establezca y quede en buenas manos.

Casi un millar de universidades se han interesado por las mediciones del Test Juárez

Todo comenzó cuando en 2004 un grupo de amigos se unió para dar clases de batería. Poco a poco, empezaron a organizar conciertos, actividades, conferencias, cursos y una infinidad de iniciativas mediante las que no dejaban de conocer gente de toda España. Ahí está el secreto. Después de tantos años en contacto con un gran número de personas, José López Juárez consiguió observar gestos y detalles que ya le hablaban de lo que a simple vista cada uno oculta. «Yo lo que hice fue acumular tantas experiencias, con tanta gente, que vi la forma de medir gestos cotidianos como la forma de saludar, conducir o tener una conversación para tener una pista de las personalidades», comenta el joven.

Gestos cotidianos

«Cuandotú ves a una persona que al andar arrastra los pies, que siempre necesita un descanso, que resopla... Son pequeños detalles que parece que no tiene mucha importancia, pero sí la tienen. Es difícil medirlo, porque ¿cómo mides si una persona arrastra los pies? Pues se puede hacer y lo he conseguido», asegura el investigador.

Pero eso solo era el principio. Ya podía ver las características de las personas «comunes» que las hacen actuar y ser cómo son pero, ¿con qué podía compararlo para descubrir si esos gestos guiaban al éxito o no? «Esas pequeñas situaciones cotidianas yo las resumí en 25 preguntas y respuestas que teóricamente no significan nada, pero que al hacerlas a emprendedores multimillonarios que han creado empresas desde cero, que crean sueños y logran partir de una idea hasta un proyecto millonario, ves que los promedios de todos ellos se cumple, que sus respuestas son comunes y que se pueden comparar con el resto de sujetos», añade.

Una de las principales dudas del test podría ser si, al ser un cuestionario en el que cada persona es la que tiene que «evaluar» sus propios comportamientos eligiendo una respuesta u otra, pueda engañar para sacar unos resultados distintos a los que le corresponden. Pero, según indica López Juárez, «se puede mentir en dos, tres respuestas, pero no en 25. Al final el promedio siempre sale».

Para las 25 preguntas del cuestionario ha contado con la experiencias de 50 multimillonarios de éxito

Contado por su impulsor, parece una idea sencilla y fácil de desarrollar. Pero ha costado diez años de trabajo intenso para lograr romper con la idea históricamente establecida de que ese tipo de aspectos son imposibles de medir. Pero se puede. Y, además, con una fiabilidad del 70%. Así lo demuestran las pruebas realizadas. Para hacerlo realidad con rigor, ha contado con la participación de 12.000 estudiantes universitarios y 50 empresarios multimillonarios.

«La inteligencia emocional dice que la gente no tiene más éxito por sus conocimientos sino por su actitud y su forma de ser. La única crítica que había es que no había ninguna medida para eso. Pues yo sí tengo una medida y el promedio es muy claro: con este método se puede decir quién va a tener éxito en su vida y sus proyectos y quién no y de diez veces voy a acertar siete, que es una cifra muy amplia», comenta.

Una agrupación nacional

Además de ser el 'padre' de una medición única en todo el mundo, José López es el presidente a nivel nacional de ACDC, la agrupación que comenzó como un grupo de clases de batería y que acabó llenando salas y clases de toda España con sus distintas actividades y eventos. La actividad de la asociación continúa viva y sus cursos no están destinados a una sola carrera o especialidad. Sus cursos se centran en materias trasversales necesarias en cualquier carrera, como pueden ser hablar en publico, o aspectos como la inteligencia emocional o la creatividad.

Para José Luis, después de tanto años de ardua tarea, ahora es el momento de seguir luchando. Batallando por conseguir que ACDC siga andando y ganando más y más peso, y divulgar su gran descubrimiento para cambiar la forma en la que tradicionalmente se ha visto el éxito.