«Prefiero trabajar en verano porque así no se me vuelan ni se me mojan los periódicos» Amalia en en su punto de venta en la Plaza de la Caleta. / PEPE MARÍN Al sol Entrevista a Amalia Fernández Prados, quiosquera MARINA NAVAS Jueves, 1 agosto 2019, 12:16

Amalia lleva trabajando en el negocio familiar desde hace tres años, y en la temporada de verano desde que tenía dieciséis; pero a pesar de eso afronta la época estival con energía y demuestra que tiene muchos aspectos positivos. Los 'Kioscos de la Caleta', así los llaman sus propietarios, se encuentran entre el Hospital Virgen de las Nieves, el Ruiz de Alda y la plaza de toros. Un negocio familiar muy concurrido que recibe decenas de clientes en busca de prensa u otros productos como juguetes, relojes o gafas de sol y que empezó hace más de cincuenta años con el bisabuelo de Amalia, que vendía prensa en la plaza con un carro. Actualmente su padre y su hermano son los propietarios de los quioscos en los que trabajan casi todos los miembros de la familia.

-Llevas trabajando en verano desde hace muchos años, ¿qué es lo mejor y lo peor?

-Lo mejor es que trabajo solo por las mañanas al ser horario de verano y las tardes las tengo libres. Lo peor, por supuesto, es el calor. Otra cosa que tiene de malo el verano es que ves cómo todos se van de vacaciones menos tú.

-¿Y qué prefieres trabajar en julio o en agosto?

-Pues yo prefiero julio porque en esta parte de Granada, en el centro, en agosto hay menos gente y, además, hace mucho calor y yo trabajo casi en la calle, así que prefiero irme de vacaciones en este mes. Normalmente me tomo las vacaciones en la segunda quincena de agosto o en septiembre.

-¿Y en invierno o en verano?

-En el quiosco yo prefiero trabajar en verano porque en invierno con la lluvia y el aire esto es una locura. Prefiero trabajar en verano porque así no se me vuelan ni se me mojan los productos

-¿Y cómo combates el calor? ¿Está climatizado el quiosco?

-Sí, nosotros tenemos dentro un aire acondicionado; pero el calor que entra por la ventanilla se nota mucho.

-¿Por qué te gusta trabajar en un quiosco?

-A mi me gusta porque estás muy en la calle, entonces tienes mucho contacto con los clientes. Es un trabajo muy movido en el que no te aburres.

-¿Cuáles son las conversaciones típicas que tienes con los clientes en estas fechas?

-Lo primero que me dicen siempre es «qué calor hace, no sé cómo puedes estar ahí dentro», también me preguntan sobre mis vacaciones o como llevo el día. Pero el tema principal es el calor.

-¿Quién viene al quiosco en verano?

-Sobre todo viene gente del barrio que se queda aquí en vacaciones. También vienen algunos turistas al estar cerca de la plaza de toros y del centro de la ciudad. El verano nos quita el público joven que ya no está aquí estudiando. En general hay menos clientes, a este quiosco cuando hay horario de colegio viene mucha gente.

-Ahora en verano, ¿qué tipo de publicaciones se venden más?

-Las revistas de cotilleo y de prensa rosa se dejan de vender tanto. Lo principal siguen siendo los periódicos, aunque los deportivos menos. También se venden muchas revistas de moda que traen gafas de sol o bolsos. Si nos salimos de la prensa o revista, sobre todo vendemos juguetes para los niños. Ahora están mucho tiempo con los padres o los abuelos y cuando pasan por delante del quiosco se llevan juguetes pequeños de 1 euro o 2 euros.

-Por último, ¿qué recomendaciones le das al resto de personas que tienen que trabajar en verano?

-Lo principal es que como se cogen las vacaciones en otro momento les va a salir más barato viajar, así que eso es muy positivo porque ahora viajar está mas caro. Además, lo haces con una temperatura más agradable y puedes descansar y desconectar mejor.