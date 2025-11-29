«El precio de la vivienda en Granada está topando y va a dejar de subir»

El precio de la vivienda en la capital granadina, con una media de 2.529 euros por metro cuadrado en el pasado mes de octubre ... según el portal Idealista, sigue instalado en máximos históricos. Los pisos están más caros que nunca, en concreto han subido un 2,1% en el último mes y un 10,3% más con respecto a la foto de hace justo un año.

El desequilibrio entre la fuerte demanda de vivienda en la capital y la oferta limitada ha impulsado en los últimos cinco años los precios al nivel más alto desde que hay registros. La pregunta del millón es ¿Va a seguir esta escalada?

El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Granada y CEO de la Inmobiliaria Viviendas y Locales, Ángel Muñoz, asegura que los profesionales que están a pie de calle van por delante de la estadística y su termómetro del mercado y su experiencia profesional le dicen que en Granada el pico de la gráfica ha llegado al tope.

«Los precios se han disparado pero en mi opinión el estrés está topando. En estos momentos, noviembre de 2025, el mercado está cambiando. Ya no se vende todo tan rápido», asegura.

«Sigue habiendo una demanda muy fuerte, pero nos estamos encontrando con una acumulación de producto mucho más caro que hace un tiempo y que es más difícil de vender, sobre todo lo más caro», apunta.

Muñoz no habla de crisis pero sí de «frenada probable». «La vivienda que está en un precio alto pero razonable se vende, pero hay mucho propietario que se ha apuntado a pedir por encima del valor y esos pisos se están acumulando. Aunque hay clientes dispuestos a pagar esas cantidades estamos topando con las tasaciones que no están llegando a esos valores y surge el problema de la financiación. Además la guerra hipotecaria de los tipos de interés está llegando a su fin y no van a mejorar las condiciones. Se sigue vendiendo el producto medio, que era de 150.000 euros y ahora de 200.000, pero se resiente del de mayor nivel», analiza el experto.

«No veo crisis pero sí que los precios han llegado a un punto donde difícilmente van ya a seguir subiendo», concluye.