El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Granada, Ángel Muñoz. IDEAL
Ángel Muñoz (Presidente Asociación de Inmobiliarias de Granada)

«El precio de la vivienda en Granada está topando y va a dejar de subir»

Pese a que el metro cuadrado en la capital está en máximos históricos, el presidente de las inmobiliarias asegura que empiezan a percibir que lo caro no se vende tan rápido

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

El precio de la vivienda en la capital granadina, con una media de 2.529 euros por metro cuadrado en el pasado mes de octubre ... según el portal Idealista, sigue instalado en máximos históricos. Los pisos están más caros que nunca, en concreto han subido un 2,1% en el último mes y un 10,3% más con respecto a la foto de hace justo un año.

