El precio del deporte adaptado

Soy discapacitado físico y quiero practicar deporte. De entrada, mis problemas de movilidad pueden no ser la principal dificultad, que también lo son, porque me enfrento a poder o no comprar material adaptado porque en la práctica de algunas actividades deportivas tendré que afrontar gastos que pueden llegar a los 17.000 euros si lo que me gusta es el ciclismo y pienso en una handbike de montaña con tracción trasera, pero si lo que quiero es ciclismo 'normal' tendré que hacer frente a precios que van desde los 15.000 a los 20.000 euros.

Ni todos los deportes tienen las mismas exigencias ni el precio del material es el mismo si se trata de practicar deporte por diversión o para competición, un mundo donde el valor se dispara y se hace inaccesible en muchos casos para familias sin recursos. Después se puede hablar de la ayuda de las asociaciones, de la financiación de instituciones públicas o del patrocinio privado, que son diferentes vías que existen y se convierten en la solución para muchos casos, pero nunca es suficiente ni cubren más allá del 20% de las necesidades y dotación de recursos.

Paco Ramírez, presidente de la Asociación Inclusiva Granada Integra, deportista desde años y profundo conocedor del mundo del deporte adaptado en la provincia, lo resume en cuatro palabras: «Es un problema, claro». Ramírez reconoce que a pesar del esfuerzo que se hace desde colectivos como Granada Integra y de otros que trabajan en el deporte inclusivo, tanto físico como intelectual, las familias con personas que sufren una discapacidad, física, psíquica o sensorial tienen que asumir en algunos casos gastos considerables para hacerlo posible. «Cuando una persona quiere hacer deporte de entrada solo necesita unas zapatillas, pero nosotros necesitamos material adaptado, específico y hecho a medida, como una silla de ruedas y eso claramente abre dificultades añadidas».

Opción de negocio

Hay empresas que han visto una línea de negocio importante y han creado secciones específicas con productos para deporte adaptado. Ahí es donde podemos encontrarnos que una pelota blanda sonora cuesta casi 17 euros o que hacerse con un equipo de boccia oscila entre los 120, el básico, y los 230, el oficial. Tenemos piedras para curling por hasta 400 euros, discos táctiles por 68 o balones sonoros para fútbol por 46. Cuando entramos en deportes con silla de ruedas los precios alcanzan una media de 2.300 euros, 6.745 para una handbike o los 2.335 de una silla marina para playa.

Las organizaciones tienen material que prestan a sus socios, pero material que, en el caso del ciclismo, el esquí o el pádel no resuelve el problema. Y todo eso sin tener en cuenta las necesidades que tiene una persona con discapacidad para el transporte y la guía y orientación. «Alguien que quiera jugar pádel necesita una inversión media de 2.200 euros en la silla estándar adaptada, más las palas, el transporte y acceder a las instalaciones», añade Ramírez, quien lamenta que muchas veces las cosas no se pongan fáciles para quienes ya lo tienen difícil por su situación.

El paraíso de Churriana

Francisco Sánchez es capitán del equipo de baloncesto en silla de rueda de Churriana de la Vega, un municipio donde el deporte adaptado tiene uno de sus mayores paraísos por la enorme predisposición y apoyo municipal a la causa. Sánchez, de entrada, admite que el deporte adaptado no está al alcance de todo el mundo que desee practicarlo, aunque sea por simple afición para divertirse. Sostiene que el deporte es una de las principales puertas que ayudan a la integración y a reforzar la autoestima de personas con discapacidad de cualquier tipo, y por eso se le hace especialmente enojoso que tengan que estar constantemente detrás de instituciones para tener ayudas, aunque salva a su ayuntamiento.

Los expertos subrayan que el deporte juega un papel trascedente en la capacidad mental porque fortalece la autoestima y aumenta la confianza en la capacidades y habilidades, circunstancias que en personas con alguna discapacidad adquiere una especial relevancia a partir de un objetivo principal: el deporte adaptado favorece la salud del que lo practica y mejora su calidad de vida.

Se trata de actividades para grupos reducidos porque los federados no son demasiados (en la provincia de Granada hay 29 licencias federativas para discapacidad física, incluyendo a entrenadores, jueces y árbitros) y eso limita mucho sus posibilidades. No estar en el foco del público, de las instituciones o de las empresas no los convierte en importantes ni en negocio, pero practicar deporte es vital para favorecer la autonomía personal, la integración social y el afán de superación personal.

En busca de valores

En un trabajo firmado por los expertos Josefa María León Campos, Antonia Pelegrín Muñoz y Eva María León Zarceño sobre 'Los beneficios del deporte en personas con discapacidad, estos recalcan que «el deporte es un medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y social como: afán de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, aceptación de normas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad o lealtad, entre otros, cualidades deseables para todos». Y añaden: «El deporte tiene beneficios indiscutibles para la salud de cualquier persona y en el caso de los discapacitados, aporta otros valores añadidos como son el servir de factor de integración social y ayudar en el proceso de rehabilitación».

Teniendo en cuenta las diferentes discapacidades: la sensorial, provocada por una disminución fisiológica o sensorial auditiva o visual; psíquica, que consiste en la disminución psicológica o psíquica del individuo, y la física-funcional por la disminución de la capacidad anatómica o física, las actividades deportivas se adaptan según los casos a unas mejor que otras.

Todas las disciplinas

La diversidad de los deportes adaptados abarca casi todas las disciplinas conocidas en el deporte convencional, aunque los que tienen mayor atractivo son el baloncesto y el pádel en silla de ruedas, el atletismo, que adapta todas sus variantes, desde carreras hasta lanzamientos, para atletas con diferentes discapacidades, y a partir de ahí el abanico se abre a múltiples disciplinas que van desde el ciclismo, al esquí o el fútbol; incluso han nacido actividades como el goallball creado para personas ciegas o con visión limitada.

Desde que el deporte adaptado nace en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, como oportunidad de rehabilitación para los soldados que regresaban con discapacidades, éstas no ha sido de entrada un obstáculo para practicar deporte. Lo penoso es que los problemas vengan más por los 'accesorios' como el precio del material, instalaciones adecuadas y el apoyo institucional y privado que deberían dar un mayor empuje teniendo en cuenta lo mucho que hay en juego.

