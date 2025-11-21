Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PP pide tarifa cero para los nuevos autónomos en los dos primeros años

El portavoz de la formación plantea una batería de medidas para defender a los profesionales del «ataque fiscal» del Gobierno

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:54

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Granada elevará una moción al pleno para pedir tarifa cero para los nuevos autónomos en los dos ... primeros años de actividad. La medida forma parte de una batería de propuestas con las que la formación quiere defender a los profesionales del «ataque fiscal» que percibe por parte del Gobierno.

Te puede interesar

