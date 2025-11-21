El PP pide tarifa cero para los nuevos autónomos en los dos primeros años

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Granada elevará una moción al pleno para pedir tarifa cero para los nuevos autónomos en los dos ... primeros años de actividad. La medida forma parte de una batería de propuestas con las que la formación quiere defender a los profesionales del «ataque fiscal» que percibe por parte del Gobierno.

Para el portavoz popular, Jorge Saavedra, «los autónomos sostienen la mayor parte de la actividad comercial en ciudades como Granada y sufren tanto la inestabilidad normativa como las subidas de impuestos planteadas por el Ejecutivo». Por este motivo, su formación buscará apoyos para demandar que se active una batería de medidas que permita «equilibrar» la situación.

Entre las propuestas planteadas en la moción se encuentra la excepción del IVA a los autónomos cuya facturación sea inferior a los 85.000 euros anuales o la tarifa cero para los nuevos autónomos. Asimismo se incluyen otras como la excepción de cotizaciones durante el primer año para el primer trabajador contratado y la rebaja del 50% del segundo en el mismo periodo, así como rebajas y excepciones en otras cuotas por paternidad o maternidad.