Los dos nuevos integrantes del consejo de dirección del PP andaluz, Inmaculada Hernández y Manuel Francisco García, felices tras los nombramientos, flanqueando al presidente provincial, Francisco Rodríguez. IDEAL

El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz

El actual delegado de Medio Ambiente, Manuel Francisco García y la senadora Inmaculada Hernández entran en el consejo de dirección del partido

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

El Partido Popular de Granada gana peso en la renovada cúpula del partido en Andalucía que sale del 17 Congreso regional del PP-A que ... se está celebrando este fin de semana en Sevilla. El nuevo consejo de dirección, el máximo órgano de gobierno del partido en Andalucía integrará a dos granadinos, el actual delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García Delegado y la senadora y exalcaldesa de La Zubia, Inmaculada Hernández.

