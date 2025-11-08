El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz

El Partido Popular de Granada gana peso en la renovada cúpula del partido en Andalucía que sale del 17 Congreso regional del PP-A que ... se está celebrando este fin de semana en Sevilla. El nuevo consejo de dirección, el máximo órgano de gobierno del partido en Andalucía integrará a dos granadinos, el actual delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García Delegado y la senadora y exalcaldesa de La Zubia, Inmaculada Hernández.

El PP de la provincia contaba en el anterior consejo con un único representante, Pablo García. El que fuera diputado nacional, delegado del Gobierno andaluz en Granada, parlamentario y exalcalde de Albolote, Pablo García, ocupaba hasta ahora la vicesecretaría de Fomento, Articulación Territorial, Vivienda y Justicia en el consejo de dirección.

Por tanto, el PP granadino presidido por Francisco Rodríguez, refuerza su influencia en el órgano encargado de organizar y dirigir la acción política del partido en la comunidad autónoma. A diferencia del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, que está integrado por el presidente y los consejeros, el consejo de dirección del PP andaluz está compuesto por líderes del partido a nivel regional y provincial, como presidentes provinciales, miembros de la junta directiva y otros cargos relevantes, con el objetivo de coordinar la estrategia política del PP.

La propuesta que ha validado el congreso y acaba de darse a conocer integra así como nuevo vicesecretario Vivienda del partido a nivel andaluz al actual delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García Delgado, una persona próxima a la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

Nacido en Pedro Martínez (Granada, 1973), García Delegado es licenciado en Derecho y está afiliado al partido desde 1992. Ha desarrollado su trayectoria profesional entre la gerencia de la Gestoría Solufast, especializada en gestión pública y derecho administrativo, y la empresa privada, como responsable del departamento de administración, de recursos humanos y de asesoramiento jurídico-administrativo de la consultora GMG SL. Pertenece a la junta directiva y del comité ejecutivo del PP provincial desde el año 2004.

Durante seis años, hasta 2024, presidió el Distrito Beiro-Granada. En los últimos tres años ha ejercido como coordinador de Medio Ambiente y Cambio Climático y desde 2021 es vicesecretario de política sectorial del PP de granada. También desde esa fecha es delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en la provincia, cargo que ostenta en la actualidad.

Ex alcaldesa de La Zubia

La otra figura que gana proyección en el partido es Inmaculada Hernández, que se acaba de convertir en la nueva vicesecretaria de Infraestructuras del PP de Andalucía, el mismo ámbito de las políticas englobadas en la cartera de la consejería granadina en el Gobierno de Juanma Moreno.

Nacida en julio de 1976, Inmaculada Hernández es licenciada en Derecho por la UGR y abogada especializada en derecho financiero y tributario. Afiliada al PP desde 1999, tiene a sus espaldas una sólida trayectoria política que comenzó en el ámbito municipal, La Zubia, donde entró como concejala en el año 2003 y tuvo el bastón de mando de su pueblo como alcaldesa en dos épocas, entre 2014 y 2015 y de 2019 a 2021. Preside el PP local de La Zubia desde 2011 y también forma parte de la dirección del partido en Granada, como vicesecretaria de Formación.

Actualmente es senadora designada por la Junta de Andalucía y portavoz adjunta en el Senado, donde ha ejercido también como secretaria de la comisión de investigación abierta sobre el caso Koldo.

Antes de llegar a la Cámara Alta, ocupó también distintos cargos en la Diputación provincial como diputada de Economía, Contratación y Obras (2011-2015), portavoz en el mandato 2015-2022 con Sebastián Pérez en la presidencia y delegada de Justicia, Función Pública y Administración Local (2022-2023).

El nuevo consejo ha sido uno de los anuncios relevantes de la jornada de este sábado en el congreso que se celebra Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) con el lema 'Siempre Andalucía' y se prolongará hasta el domingo, cuando se producirán las intervenciones de clausura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno, que será reelegido líder de los populares andaluces.