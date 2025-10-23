Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones Esta propiedad renovada está ubicada en una parcela de 55.000 m2

La plataforma HomesGoFast.com, que se dedica a ayudar a comprar y vender propiedades en más de 50 países, ha lanzado un anuncio que tiene que ver con la provincia de Granada: un hotel boutique de lujo que ha salido a la venta.

«Imagínese ser propietario de un remanso de lujo y tranquilidad ubicado en medio del cautivador campo de Granada, España. Este excepcional refugio boutique, convenientemente ubicado cerca de la Sierra de Baza y a solo una hora del centro de la ciudad de Granada, ofrece una oportunidad única para invertir en un negocio próspero y al mismo tiempo adoptar un estilo de vida sereno», señala. Se encuentra a 2 kilómetros de Caniles y el precio de venta es de 1.250.000 euros.

Esta propiedad renovada está ubicada en una parcela de 55.000 m2. Una fusiona estilos moderno y tradicional para crear «un ambiente boutique que es a la vez sofisticado y acogedor», señala el anuncio. Las vigas de madera originales en toda la propiedad añaden un toque de «encanto rústico», mientras que la calefacción central «garantiza comodidad durante todo el año».

Cuenta con electrodomésticos de primera línea para uso industrial, con opciones de cocción a gas y eléctricas. La propiedad está completamente vallada para mayor seguridad y privacidad, con dos juegos de puertas para facilitar el acceso. Una carretera asfaltada en buen estado conduce al establecimiento.

La propiedad cuenta con 12 habitaciones «elegantemente decoradas», 5 de las cuales cuentan con «lujosos» baños privados. Cada habitación tiene un diseño único. Una oficina, un almacén, dos comedores exclusivos, una despensa y dos cocinas totalmente equipadas completan el complejo.

También cuenta con una piscina de agua salada de 12 x 6 metros, cancha de tenis y un área exclusiva para actividades al aire libre. Dos garajes y un granero brindan un amplio espacio de almacenamiento.

HomesGoFast.com apunta que las dependencias de la propiedad «se pueden convertir en espacio utilizable y el granero ofrece la oportunidad de crear un área de actividad interior única».