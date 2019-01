La Policía Local pide ayuda para encontrar a estos dos perros en Granada

Nos piden colaboración para localizar a este peludete 🐶 perdido. Se llama Budy tiene chip y desapareció la semana pasada (9/01/19) en Las Gabias.

Si lo has visto ponte en contacto con @Almudena_om o en los teléfonos de la imagen.

Si no lo has visto colabora dando difusión 🙏🏻 #RTpic.twitter.com/1rfwmb2UB1