La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado
Los agentes comprobaron que el vehículo, sustraído el domingo en Armilla, tenía el arranque manipulado y abundante carga
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:19
La Policía Local de Íllora ha recuperado este lunes un camión de una conocida cadena de supermercados oculto en el interior de un olivar. Al ... parecer, el vehículo fue sustraído el domingo en Armilla.
Los agentes comprobaron que el vehículo tenía el sistema de arranque manipulado y tras las primeras gestiones con la cadena, esta les comunicó que el camión desapareció el domingo de las instalaciones en las que se encontraba con una abundante carga.
La Guardia Civil se hizo posteriormente cargo de las investigaciones.
