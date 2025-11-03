Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Camión recuperado por la Policía Local de Íllora IDEAL

La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado

Los agentes comprobaron que el vehículo, sustraído el domingo en Armilla, tenía el arranque manipulado y abundante carga

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

La Policía Local de Íllora ha recuperado este lunes un camión de una conocida cadena de supermercados oculto en el interior de un olivar. Al ... parecer, el vehículo fue sustraído el domingo en Armilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  3. 3 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  4. 4 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  5. 5 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  6. 6 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  9. 9 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado

La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado