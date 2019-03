La Policía Local de Granada aclara la polémica de los patinetes eléctricos Fuentes del cuerpo responden así a los usuarios de estos aparatos que consideran que se le está amenazando con sanciones Á. L. Jueves, 28 marzo 2019, 14:10

Los patinetes eléctricos están por todas partes. Cada vez es más común verlos circular por las aceras e incluso calzadas de todas las ciudades españolas. Sin embargo, aunque su uso se ha extendido, la legislación aún no se ha adaptado a estos vehículos y eso ha supuesto alguna que otra polémica como la que denuncia la asociación granadina de usuarios de patinete, AMPEG.

Desde la asociación sostienen que agentes de la Policía Local de Granada están amenazando a usuarios de patinetes eléctricos con sanciones si circulan por la calzada. Unas amenazas que entienden que no son justas porque a partir del 1 de julio, según explican, la normativa obligará a que los patinetes circulen por las calzadas.

Sin embargo, la Policía Local de Granada es muy tajante al respecto. Fuentes del cuerpo explican a Ideal que «los patinetes eléctricos no pueden circular por la calzada». Se basan en la actual legislación de tráfico que existe y que deja clara esta circunstancia. Por lo que los agentes que sancionan o amenazan con multa a quienes van en estos patinetes eléctricos por las calzadas, están ejerciendo correctamente su labor.

Además, desde la Policía Local explican que aún no se sabe en qué medida se modificará la legislación actual en el sentido de cómo han de transitar por la calzada estos patinetes. Hasta que la legislación no cambie, los agentes seguirán actuando conforme a la ley actual que es por la que se deben regir los usuarios de este particular y novedoso medio de transporte.