La Policía Local desmiente el bulo del coche camuflado que multa si vas a más de 30km/h en Granada Una de las calles con reestricción. / ALFREDO AGUILAR Un hilo de los agentes a través de redes sociales intenta desmontar las falsedades y dudas que han surgido sobre la implantacion de esta nueva medida JOSÉ RAMÓN VILLALBA Domingo, 14 abril 2019, 19:32

Las redes sociales se han llenado de tuits, comentarios en facebook e incluso fotos cargadas de bulos sobre una presunta 'cacería' de conductores infractores que circulan a más de 30 kilómetros por hora con sus vehículos por la capital granadina. Policía Local advierte de que hay más mentiras que verdades sobre toda la rumorología que circula por las autovías de Internet.

Sólo está prohibido circular a más de 30 kilómetros por hora por aquellas calles con señales limitadoras, en este caso son 33, tal y como adelantó IDEAL el pasado jueves. Y la medida se ampliará al resto de la ciudad de forma progresiva hasta alcanzar la práctica totalidad del viario público. De momento es una medida de «implantación progresiva», tal y como ha advertido la Policía Local de Granada. «Aquí se persiguen dos cosas fundamentalmente: la descontaminación y la seguridad vial», advierte el portavoz oficial de este cuerpo armado, Jacinto Sánchez

Segundo bulo

Otro de los comentarios que circula a más de treinta kilómetros por hora es la existencia de dos vehículos de la Policía Local camuflados operativos las 24 horas del día y que no paran de poner multas a diestro y siniestro. Mentira. Policía Local, como ya adelantó IDEAL el pasado jueves, dispone de dos radares móviles, uno de titularidad municipal y el otro cedido puntualmente por la Dirección General de Tráfico –DGT–, tal y como ha aclarado la propia Policía Local de Granada en su página de Twitter. Además, está pendiente de la llegada de otros dos, cuya adquisición fue aprobada en Comisión de Gobierno semanas atrás, tal y como recogió IDEAL el pasado jueves.

«Están circulando las imágenes de dos vehículos camuflados que no son nuestros. Es mentira, nosotros actualmente tenemos disponible un radar móvil y no lo estamos utilizando para este fin», apunta el portavoz de la Policía Local de Granada, quien aclara que Granada ya tenía zonas, antes de la implantación de esta medida, donde el tráfico no podía circular a más de treinta kilómetros por hora y ahí se puede multar desde hace años.

Se está difundiendo las imágenes de 2 vehículos que supuestamente llevan instalados radares de velocidad y que están denunciando las 24 horas infracciones al límite de 30km/h que se ha instaurado en Granada...

Todo esto es un #Bulazo y vamos a aclararlo.

Dentro ⚡️⚡️⚡️hilo⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/bxPpYzeRxn — Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 13 de abril de 2019

Tercera mentira

Sobre la 'cacería' de multas hacia conductores infractores que superan los 30 kilómetros por hora. «No estamos poniendo multas, de momento, porque entendemos que la filosofía no es la de hacerlo con ánimo recaudatorio, sino con el fin de concienciar a la población sobre la seguridad vial y evitar niveles altos de contaminación. Vamos a dejar pasar un tiempo prudencial para que la gente asimile la existencia de esta medida y conozca esas señales y cuando transcurra este tiempo podremos multar al infractor. Por tanto es otra mentira lo de la 'cacería'», señala Jacinto Sánchez. Policía Local ha desmontado todos estos bulos.

Por suerte, «la ciudadanía ya no se ve sometida a la persecución que se llevó a cabo en otras etapas anteriores a este gobierno municipal en las que existía un coche 'multacar' que ya se ha retirado e incluso los conductores de la grúa podían multar sin ir acompañados de agentes, en aquellos entonces sí se palpaba un claro afán recaudatorio» .