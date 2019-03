La Policía Local advierte del whatsapp falso del teléfono que circula por Granada La Policía Local ha advertido de este bulo que vuelve a circular por la app en los teléfonos de los granadinos ÁLVARO LÓPEZ Martes, 26 marzo 2019, 11:35

Las leyendas urbanas son aquellas historias que de manera recurrente reaparecen cada cierto tiempo para poner en alerta a una parte de la población. Entre las leyendas urbanas también están los bulos como el que la Policía Local Granada ha detectado. Se trata de un viejo engaño que hace creer a las personas que si teclean determinada combinación en su teléfono, serán estafados.

Los agentes de la Policía Local advierten de la reaparición del bulo del `#90`. Un engaño que consiste en hacer creer a las personas que alguien de una compañía telefónica les llamará para pedir unas comprobaciones. Acto seguido solicitarán que se marque dicha combinación, es decir, almohadilla y noventa, para hacer las supuestas comprobaciones que no resultarían ser tales.

Según el mensaje de Whatsapp, al marcar el '#90' lo que se hace es dar acceso a la línea telefónica a la persona que llama para que esta pueda utilizarla para sus propias llamadas y que la factura pase a ser de la víctima que ha caído en el engaño.

Una mentira de lo más enrevesada que ya causó furor hace más de una década y que no es en absoluto cierto. Tal y como recuerdan desde la Policía Local de Granada, este engaño no es posible y en todo caso hay que tratar de obviarlo y no propagarlo. Es un bulo rudimentario que no sirve ni siquiera para advertir de una estafa real.