Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de uno de los registros practicados por la UDEF. Pepe Marín
Trama de la Policía Local de Granada

De policía denunciado a garganta profunda

Grabó y guardó conversaciones de mil folios con oficiales y compañeros que constán en la causa

Pilar García-Trevijano
M. Victoria Cobo

Pilar García-Trevijano y M. Victoria Cobo

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:19

Comenta

De denunciado a fuente, colaborador y garganta profunda de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil. La querella que interpusieron representantes del Sindicato ... Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) y de la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España contra un exmiembro de la organización no salió como esperaban. Terminó de dinamitar las relaciones enquistadas y destapó por completo la trama de presuntos amaños en las oposiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  3. 3 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  4. 4 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  7. 7

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías
  8. 8 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  9. 9 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  10. 10 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De policía denunciado a garganta profunda

De policía denunciado a garganta profunda