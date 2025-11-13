La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda

La Policía Nacional sigue luchando contra la alarma social existente en el barrio de Albayda por el robo en interior de vehículos. En ... respuesta a la actividad delictiva, desde la Jefatura Superior de Andalucía Oriental se ha establecido en los últimos dos meses varios dispositivos en los que se ha podido determinar la responsabilidad de 13 personas, llevándose a cabo 11 detenciones.

El ultimo arresto ha sido en la madrugada de hoy, donde después de fracturar varias ventanillas, un individuo de 36 años ha sido detenido y se encuentra en estos momentos en dependencias policiales a la espera de terminar las diligencias y ser trasladado ante la autoridad judicial. Salvo una mujer, todos los responsables son varones.

La Policía Nacional en respuesta a la actividad delictiva detectada en la barriada de Albayda ha establecido un dispositivo especial en los últimos días en el que han participado unidades especializadas tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial dando como resultado la detención de varios individuos. Continuando con esta respuesta, se desarrollará un nuevo dispositivo policial con un número mayor de efectivos especializados, cubriendo los días y horas con mayor incidencia delictiva. Gracias a esta planificación se ha podido determinar la responsabilidad de 13 personas en las últimas semanas, habiendo sido detenidos once de los responsables. Todos los responsables son varones menos una mujer, y alguno de ellos reincidentes.

Debido al escaso valor de los objetos sustraídos suelen ser varios los vehículos afectados en los hechos realizados por el mismo responsable. Se observa un perfil común de personas consumidoras de sustancias estupefacientes.

Este dispositivo también ha sido efectivo en la última madrugada, produciéndose la detención de un varón de 36 años como presunto responsable de varios robos en interior de vehículos fracturando las ventanillas. Los hechos se produjeron a las 5:45 de la mañana cuando alertados por varios vecinos la Sala CIMACC 091 comisionó a varios agentes para que acudieran al barrio de Albayda donde presuntamente un individuo estaba rompiendo cristales de vehículos. Después de comprobar los daños en cuatro vehículos, la patrulla policía realizó una batida por la zona localizando a una persona cuyo perfil coincidía plenamente por el aportado por los vecinos. Al revisar sus pertenencias, los policías encontraron un destornillador plano, una linterna y una navaja multiusos, herramientas que se utilizan habitualmente en este tipo de actos delictivos.

Además, cerca del lugar de los hechos se encontraron otros cinco vehículos con las ventanillas fracturadas, por lo que se están realizando las gestiones para comprobar la responsabilidad o no del detenido en los hechos.

El detenido, con antecedentes policiales previos de la misma naturaleza, se encuentra en estos momentos en dependencias policiales a la espera de terminar las diligencias de investigación y ser trasladado ante la autoridad judicial.