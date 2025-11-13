Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda

El ultimo arresto ha sido en la madrugada de hoy, donde después de fracturar varias ventanillas, un individuo de 36 años ha sido detenido y se encuentra en estos momentos en dependencias policiales a la espera de terminar las diligencias y ser trasladado ante la autoridad judicial

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:48

La Policía Nacional sigue luchando contra la alarma social existente en el barrio de Albayda por el robo en interior de vehículos. En ... respuesta a la actividad delictiva, desde la Jefatura Superior de Andalucía Oriental se ha establecido en los últimos dos meses varios dispositivos en los que se ha podido determinar la responsabilidad de 13 personas, llevándose a cabo 11 detenciones.

