Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Medialdea recoge su reconocimiento de manos del presidente de la Junta, acompañada por Antonio Salcedo y Sebastián Ruiz. IDEAL

La Policía Autonómica premia a María José Medialdea, secretaria de los talleres de Granada

Referente del sector del Metal durante 34 años, Medialdea destacó el papel de los empresarios de su sector en la lucha contra las actividades ilegales

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:15

Comenta

La secretaria general de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles y de la Federación del Metal de Granada, María José Medialdea Hernández, ... ha recibido la Distinción Honorífica de la Orden del Mérito Policial de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía 2025 por su cooperación y labor de apoyo a la unidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  5. 5 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  6. 6 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  7. 7

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  8. 8 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  9. 9 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  10. 10

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Autonómica premia a María José Medialdea, secretaria de los talleres de Granada

La Policía Autonómica premia a María José Medialdea, secretaria de los talleres de Granada