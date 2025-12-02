La Policía Autonómica premia a María José Medialdea, secretaria de los talleres de Granada

La secretaria general de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles y de la Federación del Metal de Granada, María José Medialdea Hernández, ... ha recibido la Distinción Honorífica de la Orden del Mérito Policial de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía 2025 por su cooperación y labor de apoyo a la unidad.

Para María José Medialdea, que lleva 34 años al frente de la asociación de talleres granadina, «este reconocimiento es una gran satisfacción personal, pero, sobre todo, un estímulo de motivación para continuar realizando mi tarea en representación y defensa de los talleres de reparación y de los empresarios granadinos en general».

La secretaria general de ASEMTAGRA subrayó «la necesidad de cumplir y hacer cumplir el marco legal en una sociedad que se enfrenta a los nuevos retos tecnológicos y sociológicos». Además destacó «la especial situación de los empresarios del sector en cuestiones como la lucha contra las actividades ilegales o la excesiva presión normativa que soportan las pymes«. Asimismo quiso reivindicar »la incansable lucha a del sector por la dignificación de la profesionalidad, audacia y pericia de nuestros y de todos los empresarios, en unos momentos en los que se encuentra tan denostada la gran figura y labor que a la sociedad aporta el empresariado».

Medialdea recibió la distinción conmemorativa de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un acto celebrado este lunes 1 de diciembre en el Auditorio Cartuja de Sevilla. La secretaria general de los talleres granadinos estuvo acompañada por Antonio Carlos Salcedo Vicente, actual presidente de ASEMTAGRA, y por Sebastián Ruiz Morales, presidente honorífico de la entidad granadina, así como por familiares y amigos.

Medialdea quiso compartir el reconocimiento con el equipo humano de las organizaciones empresariales granadinas que conforman ASEMTAGRA y especialmente citó a Ángeles Pérez, Víctor Moraleda, Manuel Ortega, Aurea Guillen y Gregorio Merino «quienes de manera incansable y entregada, acompañan a todas nuestras empresas en el devenir diario de su ejercicio profesional».