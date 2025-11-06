Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Policía Nacional registran las dependencias de la Huerta del Rasillo en la capital. Pepe Marín

Policía Local de Granada

La Policía apunta a que los líderes de la trama empezaron los amaños en 2007

Los dos cabecillas formaron parte de un tribunal para ascender a oficiales en 2007, que fue denunciado pero se archivó al desconocerse cuál de los miembros filtró las preguntas

Pilar Gª-Trevijano y María V. Cobo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:31

El caso de los presuntos amaños en las oposiciones de la Policía Local se decretó secreto en el mes de febrero de 2025, pero las ... pesquisas habían empezado meses atrás. El hallazgo de conversaciones sospechosas, en el marco de otra investigación, fue el detonante para que el Juzgado de Instrucción 4 abriera la causa en la que actualmente se encuentran imputadas 43 personas. En el sumario, los investigadores apuntan ya, tras recabar parte de la documentación y haberse entrevistado con varios testigos, que «existen indicios de que el grupo criminal actuaría desde 2007, al menos sus dos cabecillas».

