La Policía alerta de los cortes de tráfico parciales en Granada del 10 al 21 de diciembre Por tareas de mantenimiento en el saneamiento de la zona Á. L. Viernes, 7 diciembre 2018, 13:05

El Ayuntamiento de Granada a través de su área de Movilidad ha emitido un aviso a los conductores y peatones que circulen por la Carretera de Málaga para hacerles saber que desde el próximo lunes 10 de diciembre hasta el viernes 21 habrá cortes de tráfico parciales en esta zona. Los cortes se llevarán a cabo para facilitar las labores de mantenimiento que se llevarán a cabo.

Las calles que se verán afectadas serán desde la rotonda de la Plaza de Marte con la confluencia de Teófilo Gautier con Carretera de Málaga. Esas se mantendrán durante 11 días con alguno de sus carriles cortados porque se estarán llevando a cabo obras de mejora del saneamiento cercano a estas calles.

No obstante, desde Movilidad señalan que se mantendrán abiertos al tráfico «en todo momento al menos 2 carriles de carretera de Málaga y uno en la rotonda de Plaza de Marte». Por lo que, aunque la circulación será más complicada, se facilitará el paso de vehículos. No en vano, se recomienda evitar circular por la zona si no es completamente necesario.