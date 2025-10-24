La Policía aclara para qué sirve una de las señales de tráfico de Granada más raras No hay que confundirlos con los pasos preferentes para ciclistas que no están regulados por semáforos, en los que solo es preferente el paso de ciclistas

«¿Esta marca vial M-4.4 es un paso para ciclistas? Sí... pero no». Lo advierte la Policía Local de Granada en un mensaje en redes acompañado de una imagen de una señal vial pintada en la calzada de una calle de la capital granadina. Dos líneas paralelas discontinuas que anuncian un paso preferente para ciclistas.

Hasta ahí todo normal desde la llegada, hace años, de los carriles bici a la ciudad. La duda es si estos pasos también son preferentes para los peatones. La Policía Local de Granada señala el matiz que hay que tener en cuenta, puesto que, «con el catálogo de señales de 2025, estas líneas discontinuas señalan pasos para ciclistas, pero también pasos para peatones si están regulados por semáforo». «Acostúmbrate a ellas porque así se van a implementar», advierte.

La marca de paso para ciclistas (M-4.4) es una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada que indica un paso para ciclistas en el cual los vehículos que circulan por esta deben dejarles paso. Pero también puede ser un paso para peatones, donde los conductores de vehículos siempre deben dejarles paso, siempre y cuando están regulados por un semáforo.

No hay que confundirlos con los pasos preferentes para ciclistas que no están regulados por semáforos, en los que solo es preferente el paso de ciclistas y no debe ser usado por peatones.