La Policía abre otras vías de investigación en torno a la autoría del fuego en San Juan de Letrán 00:50 ALFREDO AGUILAR Continúan las pesquisas para confirmar o descartar la implicación del único investigado, que aún no ha prestado declaración ante el juez YENALIA HUERTAS GRANADA Jueves, 30 agosto 2018, 00:42

El próximo sábado, día 25 de agosto, se cumplirán nueve meses desde que un individuo roció con gasolina la puerta de un despacho de abogados existente en el número 3 de la calle San Juan de Letrán. El fuego se originó de madrugada y devoró las zonas comunes del edificio, en el que hay un total de 25 viviendas. El revestimiento de madera de las paredes alimentó las llamas y el hueco de la escalera actuó como chimenea. El bloque se convirtió en un infierno en cuestión de minutos. La intensa humareda causó la muerte a una vecina de 73 años que se refugió en un cuarto de baño de su casa. Desde entonces, las gestiones policiales han sido arduas. Y, según fuentes próximas a la investigación, aún continúan pese a que en mayo se identificase a un posible sospechoso. Los indicios apuntan a él pero, aunque se le tenga como investigado, policialmente el caso no se ha dado por cerrado.

El individuo que incendió el bloque actuó solo y, según ha podido saber IDEAL, los agentes siguen tratando de confirmar o descartar la implicación de ese sospechoso, que aún no ha sido llamado a declarar en calidad de investigado -antes imputado- por el juzgado instructor, cuyo titular es el magistrado Antonio Moreno. A día de hoy, de hecho, se mantienen abiertas «otras vías» de investigación «para descartar la implicación de otras personas» sin relación con el investigado.

Las fuentes consultadas confirmaron a este diario que ese único sospechoso no llegó a estar detenido, sino que compareció en comisaría en calidad -policial, no judicial- de investigado y acudió con asistencia letrada. El hombre no declaró.

El órgano judicial que instruye el suceso es el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, cuyo titular es el magistrado Antonio Moreno. La investigación la están llevando a cabo agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, como precisó en su día la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental en el comunicado que envió a los medios tras la identificación del sospechoso.

Los hechos se desencadenaron aquel 25 de noviembre a las 05.14 horas de la madrugada y los agentes, como avanzó en exclusiva este diario en su día, acabaron descubriendo que el incendio había sido intencionado. Para llegar a esa conclusión fueron fundamentales los resultados de los análisis de las muestras que tomó la Policía Científica, que arrojaron que se había usado «gasolina» para acelerar la combustión; el fuego no había sido accidental ni fortuito.

Los investigadores pudieron determinar «que el origen del incendio se localizaba en el dintel de la puerta de acceso al despacho de abogados ubicado en la primera planta del edificio siniestrado». Todo apuntaba -y sigue apuntando- a que el autor material de los hechos tenía como objetivo el mencionado bufete. Al parecer, tal y como informó en su día la Policía, detrás del fuego pueden estar algunas «desavenencias» con algunos letrados del mencionado bufete.

Tras analizar las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia de la zona, el pasado mes de mayo localizó e identificó al por ahora único sospechoso, y ya entonces indicó que se continuaba «con otras pesquisas tendentes al total esclarecimiento de los hechos». Y esas pesquisas siguen su curso, sin que hayan trascendido más detalles al respecto.

Seguridad

Aquella trágica madrugada, en la que la profesional, intensa y eficaz labor de los bomberos de Granada evitó daños personales y materiales mayores, las llamas sorprendieron a los vecinos mientras dormían. Fue una pesadilla. Muchos tuvieron que ser atendidos «por intoxicación y lesiones de diversa consideración». La vecina fallecida vivía en un de los pisos de la tercera planta.

Cuando el fuego quedó extinguido, el juez instructor encargó un informe técnico a los Bomberos de Granada, además de a la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, y dispuso que los moradores del inmueble no podían regresar a sus casas hasta que no se garantizarse su total seguridad.

IDEAL ha podido comprobar esta semana que el edificio sigue cerrado para los residentes y que sólo se permite la entrada a los trabajadores que están llevando a cabo las obras en las zonas comunes, que como puede observarse en las imágenes de la fachada del bloque que da al patio interior están bastante avanzadas. En el portal, aún quedan restos de la cinta policial con la que se precintó en su día la entrada, así como un contenedor de obra hasta arriba de escombros y desechos procedentes del interior.