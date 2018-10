La otra polémica de Andy y Lucas en Granada El año pasado, durante la Feria del Libro de la capital, el dúo se negó a hablar del tomo que se había escrito sobre su vida porque aseguraban que «hemos venido a hacernos fotos y firmar, no a hablar» S. B. G. GRANADA Miércoles, 3 octubre 2018, 18:06

El dúo que durante años llenó escenarios de toda España y se metió en el bolsillo a miles de fans que enloquecían con su música han copado titulares en las últimas semanas a causa de las distintas polémicas que han protagonizado. La primera de ellas se produjo durante un concierto en el que mostraron una camiseta con el rostro de Gabriel Cruz, el menor asesinado presuntamente por la expareja del progenitor, Ana Julia Quezada, junto con las fotografías de otros menores, acompañado de la frase 'JUSTICIA YA'. Una situación que despertó las críticas de los progenitores del menor, que pidieron explicaciones al dúo por el uso de la imagen de su hijo.

La pasada semana, el nombre 'Andy y Lucas' volvió a correr como la pólvora en redes sociales tras la publicación de un vídeo en el que se veía a Lucas González durante el concierto que celebraron en Órgiva por sus fiestas. En él, llamaba «mamarracha» a María del Carmen Arenas (PSOE), la concejala de Fiestas, y de quien aseguraba que estaba «ciega perdida» y les dijo que eran unos «sinvergüenzas», todo ello, según González, estando con «una copa en la mano». El inicio de la disputa estaría, según el dúo, en su malestar por situarse su camerino junto a los baños públicos dispuestos con motivo de las fiestas.

Pero ésta no es la primera polémica que protagonizan en la provincia de Granada. La anterior ocasión se produjo en mayo del pasado año 2017 en la Feria del Libro de Granada. A la cita acudieron Andy y Lucas para presentar el libro que se había escrito sobre ellos. El autor, por contra, no fue a la cita. Cuando casi medio centenar de personas se agolpaban en la caseta para disfrutar de la presencia de los gaditanos y conocer más sobre su libro, los artistas fueron tajantes: no pensaban hablar del libro que iban a presentar. «No hemos venido aquí a hablar, sino a hacernos fotos y a firmar; si tenéis dudas, resolverlas leyendo el libro«, dijeron.

A pesar de ello, la inmensa mayoría de los allí reunidos no mostraron demasiadas objeciones a tal afirmación pues la mayoría deseaba por encima de todo los autógrafos y fotografías de los protagonista de la jornada.