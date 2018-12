Decenas de transportistas granadinos, atrapados en Cataluña: «No sé si podré sentarme a cenar con mi familia en Nochebuena» Las protestas de los CDR dejan una decena de camiones granadinos atrapados en la AP-7 PILAR GARCÍA-TREVIJANO Viernes, 21 diciembre 2018, 15:01

Cataluña se ha vuelto a sentir en Granada. Los Comités de Defensa de la República han cortado de madrugada la AP-7 en señal de protesta por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros. Las barricadas han dejado a una decena de camiones granadinos atrapados en la autopista y, aunque los Mossos han conseguido levantar algunas de las barricadas, los transportistas de Lanjatrans continúan parados a la espera de que se restablezca el tráfico en los puntos afectados y puedan descargar las mercancías en su destino.

J. Ramos García, natural de Almuñécar lleva 5 horas parado junto a su vehículo. Entre las protestas de los chalecos amarillos y de los grupos de defensa catalanes ha asegurado que en el último mes ha pasado más tiempo fuera de su camión: «Vamos todos para casa que echamos fuego por Navidad y que pasen estas cosas te parte en dos. Hoy ya no voy a poder descargar, además tenía que dejar mercancía en Sevilla. Llevo dos semanas de trabajo para poder estar en casa en Nochebuena, ahora con esto no sé si conseguiré llegar antes del miércoles», lamenta. El conductor con diez años de oficio a sus espaldas ha asegurado que nunca había vivido algo parecido. Ramos critica la falta de previsión de las autoridades y la situación en la que se encuentran él y el resto de sus compañeros: «Horas y horas de espera en la que si comes tienes suerte. Espero que se solucione pronto o tendré que coger un tren para volver a casa con mi familia», ha concluido.

Por su parte, Rafael Porcel, responsable de operaciones de Lanjatrans, ha instado a las autoridades a buscar soluciones y anticiparse a los tentativas de los CDR: «Solo pido que con las fechas en las que estamos se solucione lo antes posibles por el bien de la compañía y los trabajadores que no tienen la culpa». «Los Mossos sabían que se iban a producir los cortes y podrían haberlo impedido», ha añadido. Por último, Porcel ha lamentado las pérdidas económicas que les ha generado los conflictos en Francia y Cataluña y pide que «todo vuelva a la normalidad lo antes posible».