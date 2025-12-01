Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nieve en Granada. Ideal

Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas

El mes de diciembre comienza con la inestabilidad atmosférica como protagonista y con cotas de nieve bastante bajas en la provincia

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:11

Con la llegada de diciembre comienza el invierno climatológico en Granada. Y lo hace con un episodio puramente invernal a causa de la llegada de ... varios frentes que traerán a nuestro territorio lluvia, tormentas e incluso nevadas a amplias zonas de la provincia si se cumplen los pronósticos. Todo ello, como no podía ser de otra forma, con temperaturas mínimas que volverán a quedarse alrededor de los 0º C.

