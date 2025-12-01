Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
El mes de diciembre comienza con la inestabilidad atmosférica como protagonista y con cotas de nieve bastante bajas en la provincia
Granada
Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:11
Con la llegada de diciembre comienza el invierno climatológico en Granada. Y lo hace con un episodio puramente invernal a causa de la llegada de ... varios frentes que traerán a nuestro territorio lluvia, tormentas e incluso nevadas a amplias zonas de la provincia si se cumplen los pronósticos. Todo ello, como no podía ser de otra forma, con temperaturas mínimas que volverán a quedarse alrededor de los 0º C.
Los cielos lucirán cargados de nubes desde el martes por la mañana y a mediodía la lluvia llegará por el oeste a la provincia. De hecho, ya por la tarde esta situación se habrá extendido a todo el territorio granadino a excepción de la costa, donde no se esperan precipitaciones.
La cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, aunque a final del día bajará hasta los 1.500 metros. Y las temperaturas serán ligeramente superiores a los 0º C en sus valores mínimos y alrededor de los 13 en los máximos.
El miércoles será el día más intenso de este episodio en la provincia de Granada. Habrá lluvias intensas desde la madrugada que afectarán a todo el territorio y hará más frío, lo que dará lugar a heladas localmente moderadas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que la cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros. A partir de medio día, eso sí, la lluvia cesará.
¿Seguirá lloviendo y haciendo frío?
Durante la madrugada del jueves y por la mañana de ese mismo día no se esperan nuevas precipitaciones y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Sin embargo, durante la segunda mitad del día la lluvia regresará a Granada con fuerza, sobre todo durante la recta final del día.
Esta situación tendrá continuidad durante las primeras horas del viernes, aunque las precipitaciones serán bastante más débiles. Además, subirán las temperaturas, algo que también sucederá durante el fin de semana, donde lo más probable es que no se den nuevas lluvias.
