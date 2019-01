«Podemos, en muchos sentidos, ha cambiado desde Sevilla y desde Madrid» Marta Gutiérrez posa para IDEAL en el interior de la estación de Andaluces. / Alfredo Aguilar Marta Gutiérrez, candidata de 'Vamos, Granada' a la alcaldía de Granada en 2019, concurrirá a las próximas elecciones locales «poniendo en valor los intereses de Granada» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 11 enero 2019, 01:25

Marta Gutiérrez encabezará el próximo mes de mayo la candidatura de 'Vamos, Granada' a las elecciones municipales. El partido, sin la marca electoral de Podemos detrás, tratará de mantenerse en el Ayuntamiento –obtuvo tres concejales en 2015– para «poner en valor los intereses de Granada» ya que, en opinión de la propia Gutiérrez, «tanto el PSOE como el PPno tienen proyecto y siguen tapando los agujeros con impuestos».

–Desde que comenzó la desconexión ferroviaria con Madrid habéis defendido la reconexión por Moreda. ¿Por qué es tan importante que circule un tren que tarda cinco horas por esta vía?

–Porque a Granada la han dejado sin trenes y eso no ha pasado en ninguna otra provincia. El AVE ha sido para el resto de provincias una mejora y Granada ha perdido las conexiones progresivamente a pesar de tener una posición estratégica dentro de Andalucía y España a nivel geográfico. Además, se toma la decisión de que para ir a cualquier lado se vaya a Antequera y eso nos aleja de cualquier otro destino. Parece que hay una clara voluntad de convertir a Granada en una periferia y no nos podemos resignar.

«El PSOE, como el PP, no tiene proyecto y sigue tapando los agujeros con impuestos» Ayuntamiento

–¿Vais a insistir para que regresen de la mano del AVE las conexiones convencionales?

–Claro. Hay que recuperar muchas más frecuencias porque solo hay un tren a Madrid. No se está dando un buen servicio. Y tiene que ser a un precio asequible. Además de eso debemos avanzar hacia un cercanías, un transporte sostenible en el Área Metropolitana porque tenemos la ciudad más contaminada de España junto a Madrid y Barcelona y esto es una barbaridad. Y reclamamos que llegue un AVE de verdad porque el AVE que está llegando no lo es. Se reutiliza la vía convencional y eso supone que sea como meter un Lamborghini por una carretera comarcal. No va a correr más.

–¿Sois partidarios de la compensación por parte del Ministerio de Fomento a Granada por la desconexión ferroviaria?

–La primera compensación tiene que ser que el tren que va a Madrid no sea uno solo. Y luego que tarde bastante menos con mejoras en la vía de las que se podrían beneficiar Almería y Jaén.

–El anteproyecto de presupuesto municipal no tiene visos de salir adelante. ¿Esperáis alguna sorpresa en los últimos meses del mandato a nivel económico?

–Lo que se presentó es un ajuste contable irreal, no es un anteproyecto de presupuesto. Se inflan determinadas partidas como hacía el PP. Y no hay proyecto de futuro en ese ajuste contable porque no se han tapado los agujeros del Ayuntamiento por los que se sigue yendo el dinero, como por ejemplo reclamar los perjuicios causados a los culpables de casos de corrupción para que no los paguemos entre todos. Los ingresos se siguen buscando en el mismo sitio, con subidas de impuestos y no se han explorado otras alternativas como la tasa turística, el recargo a las viviendas vacías o la revisión de los grandes contratos como los de Rober o Inagra.

«Sus propuestas no nos van a sacar del atolladero. Nuestra tarea es dar una alternativa a la gente» Vox

–¿Cuánto tenéis calculado que podría aportar a la ciudad la remunicipalización de servicios?

–Seis millones de Rober, diez de Inagra y dos o tres millones en la ayuda a domicilio. Solo con eso son 20 millones de euros de ahorro. Y los trabajadores pueden ser perfectamente subrogados como personal laboral.

–Entiendo que tampoco esperáis que llegue la auditoría que prometió el PSOE.

–A estas alturas... Se tendría que haber hecho al principio y no se ha hablado ni de la intención de hacerla.

–Después de la reordenación de líneas del equipo de gobierno, cómo valoráis el cambio en los autobuses que no ha resuelto tampoco los altos niveles de contaminación.

–La evaluación del cambio la ha hecho la propia realidad, se siguen perdiendo viajeros, ha aumentado la contaminación y no se ha reducido el uso del transporte privado. Hacen falta medidas valientes que no se están tomando.

–'Vamos, Granada' apuesta por la Vega y el comercio de proximidad. ¿Cómo se protegen ambos cuando la ciudad está apuntalada por centros comerciales?

–Hay una contracción muy grande. No se puede decir que se apoya el comercio de barrio y después llevar publicidad en los autobuses de un centro comercial al que se le pone una parada de metro en la puerta. Tenemos la Vega más fértil de Europa y la provincia más rica y diversa en producción. Eso genera empleo. Si no lo hacemos así nos convertiremos en una ciudad empobrecida.

–¿Se ha avanzado o se ha retrocedido con el PSOE en accesibilidad y derechos sociales?

–No ha habido avances. Estábamos en una situación muy mala y no se ha mejorado. Seguimos con la ciudad ocupada por los coches, todos parados en los atascos y con dificultad de acceso al espacio público.

–'Vamos, Granada' se presentó a las elecciones de 2015 como una agrupación de electores respaldada por Podemos, con quien ahora las relaciones están fracturadas y han provocado en paralelo la fragmentación del grupo municipal. ¿Le van a seguir insistiendo en estos meses al alcalde que le permita ser la portavoz del grupo municipal y se expulse a Luis de Haro?

–Esto es una realidad que sólo el PSOE no ve porque le interesa. 'Vamos, Granada' es un partido municipalista cuyas decisiones se toman en Granada. A Luis de Haro se le pidieron cuentas y no lo hizo. Y apoyó al PSOE sin preguntar a la asamblea. Aquí las decisiones no se toman en Sevilla o en Madrid, se toman en Granada. Todos los partidos sufren procesos de transfuguismo y aquí es obvio que Luis de Haro es un tránsfuga, pero el PSOE lo está protegiendo porque le interesa en Ayuntamiento y Diputación.

–¿Ese marcado carácter local del partido es lo que provoca la ruptura con Podemos?

–Podemos en 2015 apostó por candidaturas municipalistas que han funcionado bien en Madrid o Barcelona. Pero Podemos en muchos sentidos ha cambiado sus principios en Sevilla y Madrid. Nosotros seguimos apostando porque en los proyectos municipales hay que darle voz a la gente a nivel local porque PP y PSOE han relegado los intereses de Granada y han puesto por delante al partido.

Marta Gutiérrez, en la puerta de la estación de Andaluces. / ALFREDO AGUILAR

–Incorporáis para las elecciones municipales a Mayte Olalla, ex de UPyD. ¿En qué lugar ideológico se encuentra ahora 'Vamos, Granada'?

–Nuestro partido es Granada. Y quien se ha apartado de los principios iniciales es Podemos. Pero nosotros seguimos trabajando los mismos principios y con Mayte Olalla hay una coincidencia en una alta proporción en cuanto a las propuestas a nivel municipal.

–¿Pero la candidatura se posiciona a la izquierda?

–Nosotros insistimos en la capacidad de ponernos de acuerdo independientemente de donde se ubique ideológicamente cada uno. ¿La apuesta por los servicios públicos es de izquierdas o derechas? ¿Y la lucha contra la corrupción? Lo que hemos formado es un equipo con experiencia dentro y fuera de la administración que apueste por Granada.

–Es una candidatura con un marcado carácter feminista.

–También. Es algo que no ha sido premeditado, pero de lo que estamos muy orgullosos. La participación de las mujeres en política es clave.

–¿Cómo valoráis que Vox sea ya un actor activo dentro del panorama político?

–Las propuestas de Vox, como las de PP o PSOE, no nos van a sacar del atolladero. Y que estén teniendo apoyo responde a un gran hartazgo. Nuestra tarea es dar una alternativa en la que confiar a la gente.

–De cara al mes de mayo 'Vamos, Granada' no va a tener el respaldo de ningún partido nacional. ¿Veis factible acceder al Ayuntamiento sin ese apoyo?

–Eso lo ponemos en valor porque es lo que necesita Granada. Nuestra apuesta fue hacer política con la gente para la gente de Granada. Hemos desarrollado un muy buen trabajo que ha sido reconocido y llegamos a la gente de manera directa.

–¿Y marcáis alguna línea roja para apoyar en el gobierno a algún partido?

–Las que hemos tenido todo este tiempo, nuestro compromiso contra la corrupción y la apuesta por la economía granadina y los servicios públicos.