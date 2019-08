Podemos-IU denuncia que la Rober suprima en agosto las líneas U1, U2 y U3 La edil Elisa Cabrerizo recuerda que los vecinos del Zaidín, La Chana, Casería de Montijo o Camino de Ronda «pagan impuestos todo el año» R. I. Granada Viernes, 9 agosto 2019, 11:38

El grupo municipal de Podemos-IU-Adelante en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado su disconformidad con la cancelación «otro año más»de los autobuses urbanos de las llamadas 'líneas universitarias' que prestan servicio al Zaidín, La Chana, Casería de Montijo, Parque Nueva Granada, Camino de Ronda o Parque Tecnológico de la Salud.

La concejala Elisa Cabrerizo señala que «en estos barrios, además de universitarios, viven ciudadanos que pagan sus impuestos todo el año y, por tanto, tienen derecho 365 al año a los servicios públicos que presta directamente o subcontrata el Ayuntamiento de Granada».

«El Hospital Clínico Universitario San Cecilio tampoco deja de funcionar en agosto», ha apostillado Cabrerizo, quien no entiende por qué motivo se cancelan las líneas U1, U2 y U3 durante el mes de agosto.

Cambios de recorrido

La concejala de Podemos-IU cree que, «antes de suprimir las líneas de autobuses y dejar sin servicio a miles de personas, se deberían haber llevado cambios en el recorrido, modificar las frecuencias o incluso reestructuración del número de autobuses».

Por último, Cabrerizo recuerda a la empresa Rober que presta un «servicio público al que se ha comprometido y del que es responsable y que, si los habitantes del Zaidín, La Chana, Casería de Montijo, Camino de Ronda, Parque Nueva Granada o Parque Tecnológico de la Salud no dejan de pagar sus impuestos en agosto, no se entiende por qué no tienen servicio de autobús durante este mes».