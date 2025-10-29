Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras de San Antón. Podemos

Podemos amplía su denuncia por las obras en San Antón «en contacto» con amianto

La denuncia a la Fiscalía también ha sido presentada ante las delegaciones de Empleo y de Sanidad de la Junta en Granada y ante la Inspección Provincial de Trabajo, aportando «imágenes y evidencias de la falta de encapsulamiento de las tuberías de amianto, sin humectación y sin protección de los trabajadores

Europa Press

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:11

La Fiscalía Provincial ha recibido una nueva ampliación de la denuncia interpuesta por el portavoz de Podemos Granada, el jurista Salvador Soler, con motivo de ... obras municipales en la capital granadina «en contacto directo» con tuberías de fibrocemento (amianto), «sin plan de trabajo aprobado, ni medidas de seguridad, vulnerando la normativa sobre prevención de riesgos laborales.».

