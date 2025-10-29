Podemos amplía su denuncia por las obras en San Antón «en contacto» con amianto

La Fiscalía Provincial ha recibido una nueva ampliación de la denuncia interpuesta por el portavoz de Podemos Granada, el jurista Salvador Soler, con motivo de ... obras municipales en la capital granadina «en contacto directo» con tuberías de fibrocemento (amianto), «sin plan de trabajo aprobado, ni medidas de seguridad, vulnerando la normativa sobre prevención de riesgos laborales.».

Se refiere en concreto esta ampliación a las obras de la calle San Antón, en el centro de la capital, y va, según ha apuntado Podemos en una nota de prensa este miércoles, contra el Ayuntamiento de la capital granadina, con gobierno del PP, y la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua, Emasagra.

La denuncia a la Fiscalía también ha sido presentada ante las delegaciones de Empleo y de Sanidad de la Junta en Granada y ante la Inspección Provincial de Trabajo, aportando «imágenes y evidencias de la falta de encapsulamiento de las tuberías de amianto, sin humectación y sin protección de los trabajadores».

«En algunos tramos solo se ha colocado un cartel de 'peligro amianto', sin medidas reales de protección para operarios ni población», ha precisado Podemos, que ha agregado que el «análisis técnico concluye que existe un incumplimiento sistemático y generalizado de todas las obligaciones preventivas recogidas en el Real Decreto 396/2006».

La manipulación, incluso indirecta, de tuberías envejecidas de fibrocemento puede liberar fibras de amianto al aire y al suelo. Estas fibras pueden permanecer en suspensión durante horas o días, y depositadas en polvo o terreno durante meses o años, con riesgo de re-suspensión por vibraciones, viento o tráfico.

«Se trata de un riesgo cierto, actual y evitable que afecta a trabajadores, viandantes, vecinos y escolares, sin que se haya aplicado ningún plan de control ambiental o descontaminación

La denuncia, consultada por Europa Press, reclama medidas urgentes e inmediatas como la apertura de diligencias penales por delitos contra la seguridad y la salud pública, con la intervención urgente de la Inspección de Trabajo y de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta.

Asimismo, el análisis del aire, polvo y suelo para «detectar la presencia de fibras de amianto y la suspensión cautelar de las obras en San Antón, Carril del Picón y futuras en Avenida de Cervantes».

Entre otras cuestiones, se solicita, «por supuesto», ha afirmado Soler, la «limpieza y retirada controlada de materiales contaminados con certificación de descontaminación, información pública a vecinos y comerciantes sobre el riesgo existente y el levantamiento de actas de infracción si se confirma la falta de medidas preventivas».