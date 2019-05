El pódcast más escuchado en España es de historia y lleva el sello del 'profesor inquieto' Juan Jesús Pleguezuelos, el profesor que cuenta 3.000 años de historia en grabaciones de 20 minutos, es número uno en descargas de Ivoox y tercero en Spotify ÁNGELA MORÁN GRANADA. Domingo, 12 mayo 2019, 02:33

Juan Jesús Pleguezuelos o 'El profesor inquieto' -como es más conocido a nivel nacional-, ha alcanzado el primer puesto en Ivoox y ha logrado codearse en Spotify con programas como 'La Resistencia', de David Broncano, o 'Nadie sabe nada', de Andreu Buenafuente y Berto Romero. A través de pódcast sobre la historia de España y la historia del Arte -su profesión «frustrada»-, ha ayudado a cientos de estudiantes a aprobar selectividad.

«Cuando grabé el primer pódcast no imaginaba, ni de lejos, el éxito que iba a tener y, ahora, soy el número uno en 'Los más escuchados de Ivoox'», cuenta Pleguezuelos.

Se considera un amante de la educación y de la radio. Estas dos pasiones le llevaron hace más de tres años a grabar, con su móvil, el primer pódcast. «Siempre he sido un adicto a la radio y un amante de las nuevas tecnologías pero usándolas con un fin positivo», cuenta el profesor.

Pleguezuelos sostiene que la educación actual se basa fundamentalmente en imágenes y, en definitiva, un abuso de los 'Powerpoint' y los documentales, un procedimiento educativo que, dice, impide el desarrollo de la imaginación. Este pensamiento lo resume siempre con la frase: «Una palabra vale más que mil imágenes». Idea que repite en sus clases -es maestro de Historia desde hace diez años-, y en sus grabaciones colgadas en plataformas de reproducción como Ivoox, Itunes, Spotify y Youtube.

Licenciado en Humanidades, Historia y con un máster en Cultura Clásica, Pleguezuelos ha optado por ser un profesor multimedia. Su lista más escuchada -tiene 10 canales abiertos actualmente- es la que dedica a los alumnos de segundo de bachillerato. 'Historia de España para Selectividad', bajo este título ha grabado 21 pódcast en los que resume 3.000 años de historia en no más de 20 minutos. «Los títulos son infumables pero los alumnos los reconocen porque son los que estudian en clase», explica Pleguezuelos y añade que la duración no puede ser mucho más extensa porque los chicos pierden el interés. «Explico el contenido necesario que ellos van a necesitar para desarrollar un tema, me adapto a lo que necesitan estos alumnos e intento meter la mínima paja posible e ir directo al grano», aclara el maestro.

Éxito

Un éxito que no sólo viene de las reproducciones de los estudiantes, sino también de muchos amantes de la historia. «Me escribió una chica ciega para decirme que gracias a mis palabras podía entender la diferencia entre un estilo artístico y otro», cuenta satisfecho, a la vez que resalta la satisfacción que le da recibir mensajes de apoyo y felicitaciones desde todas las partes de España. «Recibo decenas de mensajes en los que chavales me dicen que gracias a mis pódcast están aprobando», comenta orgulloso 'el profesor inquieto'.

Para su sorpresa, sus audios colgados en Youtube, -una plataforma que, en principio, triunfa por los vídeos-, han superado las 3.000 descargas. Asimismo, tras la publicación que compartió un chica en redes sociales de su trabajo pasó de 1.000 descargas al día en Ivoox a las 6.000. Pleguezuelos se define como un 'profesor podcaster'. «Conozco muchos profesores 'youtuber', pero podcaster debo ser de los únicos», interpreta.

Después de tres años de experiencia, valora su evolución de manera positiva, pero admite que le da miedo perder la ingenuidad y la frescura que tenía al principio. «Ahora me veo más suelto pero no quiero perder la inocencia con la que empecé», matiza el profesor. En la primera temporada -como él define sus grabaciones más antiguas-, contó toda la historia de España de una manera general y, ahora, está centrado en aspectos más específicos de la materia. «En esta segunda vuelta desarrollo las diferencias, por ejemplo, entre Paleolítico y Neolítico, para que los estudiantes y los que no lo son fijen los conceptos.

Todavía no recibe ninguna recompensa económica por estas 'clases extraescolares', pero confiesa que, al menos, sufraga los gastos de su pequeño estudio, formado por ordenador y micrófono.