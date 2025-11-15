Luces y sombras en la lucha contra la pobreza

Inés Gallastegui Granada Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:40 Comenta Compartir

El último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) da una de cal y otra de arena: Andalucía sigue a la cola de España en indicadores socioeconómicos, pero el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social (35,6%) disminuyó casi un 2% entre 2023 y 2024 y un 10% desde 2015, por lo que casi 600.000 personas han salido de ese riesgo en los últimos diez años. Políticas públicas como el aumento del salario mínimo interprofesional o los gastos sociales –Andalucía es la tercera autonomía que más gasta, un 64,5% de su presupuesto– han contribuido a ese avance.

La EAPN, de la que forman parte en España Cáritas, Cruz Roja, la ONCE, Secretariado Gitano o Médicos del mundo, entre otras 40 organizaciones, destaca que la pobreza severa se mantiene estable en un 12% de la población andaluza, incide en la importancia de las políticas sociales para paliar las carencias de las familias y advierte del papel que juega el aumento del precio de la vivienda en la 'nueva pobreza'.

Según el informe, Andalucía ha experimentado una mejora en la mayoría de los indicadores de desigualdad, pobreza y exclusión social, aunque «se mantiene lejos de retornar a la situación previa a la Gran Recesión». Si se tiene en cuenta el umbral de pobreza regional –el nivel de vida es más bajo en las comunidades con menos ingresos medios–, la tasa AROPE queda en un 28,6%.

Luces y sombras en Granada

Esa tasa es una combinación de tres conceptos: tener ingresos inferiores al 60% de la renta mediana; una baja intensidad de empleo (menos del 20% del año); o no tener acceso a bienes y servicios básicos, desde electrodomésticos a ropa, ocio de vez en cuando, calefacción en el hogar o una dieta adecuada.

El informe andaluz no incluye datos de pobreza segregados por provincias, pero sí otros indicadores socioeconómicos que dan una idea de cómo evoluciona la sociedad granadina. Entre los datos positivos, la subida del salario bruto medio anual, un 12,2% entre 2021 y 2023 (de 16.415 a 18.425), «atribuible a la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI), la revisión de convenios colectivos y la recuperación económica postpandemia». No obstante, ese se ve prácticamente absorbido por el encarecimiento de la vida, ya que el IPC creció un 11,5% en el mismo periodo. Además, persiste la brecha de género (20.123 euros de media los hombres, 16.588 las mujeres) y casi el 53% de las féminas tienen ingresos por debajo del SMI.

El empleo también ha mejorado, aunque con la peor tasa de paro de Andalucía (18,05% en el primer semestre de 2025) y, de nuevo, una importante diferencia entre géneros (15,64% los hombres, 20,90% las mujeres).

Otros indicadores de vulnerabilidad frente a la pobreza y la exclusión social, como la violencia de género, también evolucionan positivamente, con un descenso progresivo del número de denuncias: 5.815 en 2023, 5.141 en 2024 y 1.250 en los nueve primeros meses de 2025.

Respecto a la inmigración, Granada se sitúa como una de las provincias andaluzas donde más crece la población extranjera, que ha pasado de 71.15 a 81.238 personas –un 14% más–, especialmente la procedente de América, que ha pasado de de 16.828 personas en 2022 a 24.161 en 2024 –un 43% más–.

La vivienda genera pobreza

El problema de la vivienda, «uno de los principales factores generadores de pobreza», ocupa buena parte del informe. Aunque hay datos esperanzadores, como el descenso de las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos por hipotecas y arrendamientos –un 34% y un 58% menos desde 2020, respectivamente–, también hay otros preocupantes, como las solicitudes de vivienda protegida, que se han disparado un 150% desde 2022, en parte a causa del aumento del precio de la vivienda libre en un 16% (de 1225 a 1.423 euros el metro cuadrado).

El informe EAPN destaca además el gran crecimiento de las viviendas turísticas –que han pasado de 26.854 en 2022 a 49.922 en 2024, un 86% más–, que contribuye a reducir la oferta de alquiler habitual, encarecer los precios y desplazar a los residentes.

En el ámbito andaluz, el 30% de la población en riesgo de pobreza dedica más de un 30% de sus ingresos a la vivienda, casi el doble que en la población general (16,7%), mientras que el 7,2% de la población tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible.

Así lo corrobora Tania Machado, trabajadora social de Provivienda en Granada, una de las entidades integradas en la red, que se dedica precisamente a ayudar a familias con problemas para acceder a un hogar. «Las exigencias son cada vez mayores y el mercado inmobiliario está muy agresivo», reconoce Machado.

La exigencia de una nómina fija y un cierto nivel de ingresos, el pago de un mes por adelantado, la fianza y, en ocasiones, otro mes como honorarios para la agencia intermediaria –prohibidos por la nueva Ley de Vivienda– pone muy cuesta arriba acceder a un alquiler, en una ciudad en la que se da la «tormenta perfecta» de la tensión inmobiliaria: una gran demanda de alquileres de temporada por parte de los estudiantes foráneos y un crecimiento brutal de los alojamientos turísticos.

'Camas calientes'

«Hacemos un cálculo de los ingresos que tiene la familia para que no destinen más de un 40% a la vivienda y así no comprometer la cobertura de otras necesidades básicas. Les acompañamos durante la búsqueda y nos hacemos cargo de las garantías de pago durante un año», señala la trabajadora social.

A pesar de estas ayudas, Provivienda se encuentra con muchos ejemplos de esas nuevas caras de la pobreza de las que hablan los informes: convivencia de varias familias en una sola vivienda, 'camas calientes' –que se alquilan por turnos cuando dos personas tienen horarios de trabajo diferentes–, personas mayores con pensiones bajas o magros subsidios que se ven abocadas a vivir en una habitación en un piso compartido ante la imposibilidad de afrontar una subida de renta, migrantes sin una red de apoyo familiar en situaciones difíciles...

«Vemos muchas familias con niños que no pueden cubrir sus necesidades, pero los servicios públicos, aunque limitados, se vuelcan más con ellos. Las personas mayores sin cargas familiares, pero con dificultades para generar más ingresos, tienen menos cobertura», admite Machado. «Han aumentado las solicitudes de vivienda protegida, pero la oferta es casi inexistente y el proceso de adjudicación no es muy riguroso», añade.

Un 12,8% sufre carencia material severa Un 12,8% de los andaluces sufre carencia material severa, casi los mismos que en 2008. Una persona sufre carencia material severa si no puede cubrir siete de las trece necesidades básicas siguientes. Respecto al hogar, irse de vacaciones una semana al año; una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada; afrontar gastos imprevistos; pagar a tiempo los recibos de la vivienda o compras a plazos; un automóvil; teléfono; un televisor; o una lavadora. A nivel personal, tener ropa nueva, zapatos, tomar algo una vez al mes, participar en actividades de ocio, gastar algo en uno mismo o contar con conexión a internet.

