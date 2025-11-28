Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pleno de Granada de este viernes. Pablo Rodríguez

El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores

El PP defiende unas ayudas que ponen el foco en la vivienda, mientras el PSOE las tilda de «estéticas» y Vox afea que no sean «generalizadas»

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:18

El pleno ha aprobado este viernes las bonificaciones fiscales impulsadas por el equipo de gobierno a las familias numerosas, los jóvenes y los mayores que ... adquieran viviendas de protección oficial. PP y Vox, pese a las críticas, han ratificado un expediente que no ha contado con el respaldo del PSOE, que ha tildado las medidas de «estéticas».

