El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores

El pleno ha aprobado este viernes las bonificaciones fiscales impulsadas por el equipo de gobierno a las familias numerosas, los jóvenes y los mayores que ... adquieran viviendas de protección oficial. PP y Vox, pese a las críticas, han ratificado un expediente que no ha contado con el respaldo del PSOE, que ha tildado las medidas de «estéticas».

El de este viernes era el último trámite necesario para poner en marcha las ayudas, que afectan a las tasas del IBI y del ICIO, un impuesto que grava las obras, entre otras cosas. Como ya contó este periódico, las bonificaciones van dirigidas a colectivos como los jóvenes, los mayores o las familias numerosas, que podrán ver reducido su recibo al adquirir una VPO. En el caso de las familias con más integrantes, la bonificación se extiende también con la compra de segunda vivienda, aunque impone un límite de valor catastral para poder acogerse a ella.

En el caso del ICIO, lo que se ha aprobado es la extensión de las bonificaciones que ya existen para las reformas en el Albaicín al distrito Centro. No obstante, solo podrán acogerse aquellos titulares que efectúen las obras en viviendas que vayan a ser reformadas para uso residencial no turístico.

Los populares, como ya hicieron en el pleno anterior y en la última comisión de Economía, han defendido una batería de medidas que pone el foco «en los que más necesitan» y que identifican un problema, el de la vivienda, que debe ser resuelto. La edil de Economía, Rosario Pallarés, ha rechazado las críticas de PSOE y Vox, que han afeado que la bajada sea, a su juicio, testimonial. La dirigente ha apelado a la «responsabilidad» y se ha reafirmado en que las reducciones «no solo pueden venir de la fiscalidad local» antes de solicitar una reforma en profundidad de la financiación «autonómica y estatal».

Críticas de la oposición

Los socialistas, que había presentado 14 propuestas para mejorar el expediente, ha calificado de «exiguas» las bonificaciones y ha expuesto que apenas pueden acogerse a ellas un centenar de granadinos. La portavoz de la formación, Raquel Ruz, ha lamentado que el equipo de gobierno haya rechazado alegaciones para beneficiar a familias monoparentales, jóvenes y víctimas de violencia de género y ha criticado un expediente «que es estético para tener un titular».

Vox, que ha respaldado el expediente, ha lamentado la «oportunidad perdida» para hacer una bajada «generalizada». Su portavoz, Beatriz Sánchez, ha cuestionado el rechazo de los populares a propuestas como la reducción del impuesto de circulación o el ICIO, que están entre los más altos de Andalucía, y ha interrogado al gobierno local si reducirá los impuestos en 2027 coincidiendo con el año electoral. «El PP ha subido todo desde que entraron, suponemos que para bajar en 2027. Subir para bajar tiene su gracia...», ha ironizado la dirigente.