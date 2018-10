El pleno abre la puerta a subir el IBI con la reducción del descuento por domiciliar el recibo PEPE MARÍN La oposición municipal se niega al incremento del impuesto, pero acepta la aprobación inicial del aumento del mismo para negociar su modificación ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 27 octubre 2018, 01:07

El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer el expediente que permitirá negociar en los dos próximos meses la reducción de la bonificación por domiciliar el recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en 2019. Con la abstención de los grupos municipales de la oposición, el equipo de gobierno sacó adelante la ordenanza fiscal número tres, que de aprobarse finalmente provocará un aumento del IBI de entre un 2% y un 4%. A este porcentaje habrá que añadir otro ascenso del 4% del recibo por el incremento del valor catastral, que se solicitó al Gobierno central por parte del Ayuntamiento de Granada en 2015 y que ha vuelto a ser aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Con la aprobación de este expediente se abren ahora dos meses claves dentro del Ayuntamiento de Granada, que determinarán cuánto subirá el recibo del IBI y otros impuestos el próximo año. Por el momento hay en marcha seis modificaciones de ordenanzas que han obtenido el visto bueno del pleno en su fase inicial y tendrán que ser ratificadas en las sesiones ordinarias de noviembre y diciembre.

En la cita del próximo mes se debatirá la modificación de cuestiones técnicas y adaptaciones normativas, que en principio saldrá adelante al ser variaciones de las ordenanzas que no son de particular importancia. Más difícil lo tendrá el equipo de gobierno para lograr la eliminación de la bonificación del 100% del impuesto de circulación para vehículos de más de 25 años que no tengan carácter histórico. Se trata de una medida con la que el área municipal de Economía espera obtener 900.000 euros para las arcas municipales y, en paralelo, acabar con la incongruencia de beneficiar a los vehículos más contaminantes mientras que se trabaja para establecer un protocolo para la mejora progresiva de la calidad del aire. A pesar de que esta medida le tocará el bolsillo a 12.000 granadinos, es probable que el PSOE obtenga el apoyo o la abstención de PP y Cs, que son los dos grupos municipales que en la práctica tienen la llave para la aprobación de la mayoría de expedientes. En contra de los socialistas juega que este debate se llevará a cabo a dos días de las elecciones andaluzas, en la jornada en la que se cerrará la campaña.

Más complicado lo tendrá el equipo económico de la ciudad, liderado por el concejal Baldomero Oliver, en diciembre. El día 28 se celebrará el último pleno ordinario del año, en el que se volverán a debatir las cuatro ordenanzas fiscales que ayer se aprobaron con carácter inicial. A este pleno volverá la reducción de la bonificación por domiciliación bancaria y, salvo que el PSOE acepte las alegaciones que la oposición municipal le hará en los dos próximos meses, la modificación de este impuesto no saldrá adelante. Ayer, los grupos de la oposición mostraron su rechazo por diferentes motivos a que se produzca esta supresión parcial de la bonificación, que en la práctica es un incremento del recibo, por lo que el texto no pasará el corte definitivo salvo que se propongan otras medidas en paralelo. Estas podrían llegar en el mes de noviembre, ya que el equipo de gobierno no descarta presentar un tercer paquete de ordenanzas fiscales en el pleno del próximo mes, aunque habrá que esperar hasta enero de 2019 para que adquieran carácter definitivo.

El área de Economía de la capital sí encontró el apoyo de la oposición en la apertura a espacios culturales y científicos a la posibilidad de acogerse a una bonificación del 80% del recibo del IBI. También se aprobó la modificación de las ordenanzas fiscales 20 y 36. La primera de ella tasará con 202 euros algunos casos de la licencia de primera ocupación o de utilización sin obra previa. La segunda impondrá un coste de dos euros a la visita de la Qubba del Cuarto Real de Santo Domingo, precio que se aplicará también para la Casa de Zafra. En el debate de ayer no se valoró la propuesta que maneja el equipo de gobierno de abrir ambos espacios hasta las cinco de la madrugada para la celebración de bodas civiles y otros eventos. La intención del área de Turismo de la capital es que la creación de esta tasa se debata en el pleno del mes de noviembre para que se pueda aprobar con carácter definitivo en enero del próximo año. En paralelo, en el debate económico del pleno se volvió a reclamar al alcalde, Francisco Cuenca, la presentación de un presupuesto antes de que la precampaña municipal se haga más real y disipe por completo las opciones de renovar las cuentas municipales, prorrogadas desde 2015.

Sinhogarismo

El equipo de gobierno también obtuvo ayer el respaldo de los otros cuatro grupos municipales y la concejala no adscrita en la aprobación inicial del plan municipal para la erradicación del sinhogarismo 2019-2022, en el que los responsables de este área de cada grupo municipal agradecieron a la concejala Jemima Sánchez el talante negociador mostrado durante las últimas semanas para alcanzar un texto acordado.

También hubo un respaldo unánime de todo el pleno al inicio de los trámites pertinentes para impulsar la catalogación del Centro de Granada como patrimonio mundial de la Unesco. De otra parte, los concejales manifestaron el deseo de que Granada se incluya dentro de la red europea de celebraciones de Semana Santa para que la capital forme parte del proyecto de itinerario cultural comunitario para el patrimonio y las celebraciones de la Pascua.

Con una intención más simbólica, los concejales del Ayuntamiento de Granada mostraron su respaldo al colectivo afectado por los trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en el día mundial de sensibilización sobre este problema y se aprobó una moción de respaldo al pueblo de Nicaragua en favor de las protestas de la sociedad civil contra su presidente, Daniel Ortega.