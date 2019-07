La plaza Ilíberis y su villa romana de Granada siguen abandonadas un año después

A ojo de satélite, en la Plaza Ilíberis se intuyen los muros de lo que un día fue una villa, allá por el siglo III. Sin embargo, a pie de calle el peatón que camina por Primavera tiene que agudizar la vista para entrever entre montones de tierra, bancos, papeleras y farolas sin uso los restos arqueológicos del barrio Vergeles, que aparecieron hace un año y en los que se tendría que trabajar desde el pasado mes de noviembre. En una carta dirigida a IDEAL, un vecino lo describió como «insostenible» la situación de la plaza. La asociación de residentes de la zona exige que terminen de excavar los restos romanos y queden a la vista del ciudadano en una plaza transitable.

Ahora no lo es. El perímetro de Ilíberis, futura plaza Rafael Guillén, es un solar cubierto por vallas en el que, hasta el desbroce de principios de julio, era imposible ver el suelo. Hasta el inicio de las obras en 2018, la placeta tampoco ofrecía una imagen mejor. El extenso terreno no era más que eso, una superficie de tierra, salvo por algunos aparatos de gimnasia, un pipicán y un pequeño parque infantil. Ni un árbol en todo el perímetro.

Galería. Así luce la Plaza Ilíberis, una joya de Granada abandonada. / J.M.

En agosto de 2018 afloraron los restos de la villa romana, que, como explicaron entonces desde el Ayuntamiento, era sólo la 'punta del iceberg' del yacimiento. Los fondos Edusi –un total de 15 millones de ayudas europeas para proyectos en la capital– permitieron avanzar en la excavación casi treinta años después de la primera cata arqueológica en la zona, confirmando el valor del espacio.

En septiembre el Ayuntamiento anunció una segunda cata de los restos y en octubre anunció que en noviembre comenzaría esta fase, pero aún no se ha movido más tierra en el yacimiento. El propio alcalde anunció entonces que se desarrollaría el parque público que pedían los ciudadanos, con el nombre del poeta Rafael Guillén, desbloqueando un proyecto que «llevaba más de treinta años en el limbo».

Reactivar el proyecto

De acuerdo con el concejal de Urbanismo, Luis González, el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento «ya ha empezado a trabajar para reanudar el proyecto de investigación arqueológica». Por ahora, está a la espera de que se adjudique la segunda fase del análisis de los restos arqueológicos, un paso previo par a delimitar el proyecto final para la plaza. Un lavado de cara que llega tras casi treinta años de espera en el corazón del Zaidín.

Antonio Ruiz, presidente de la asociación de vecinos Zaidín-Vergeles recuerda que los vecinos pidieron que la biblioteca FranciscoAyala se hubiera ubicado allí, integrando los restos en su estructura. «Nos la hicieron allí (en la Hípica) porque era urgente y si no se hacía», relata. Resignado, explica que los vecinos se han hecho a la idea de que allí no se podrá hacer nada hasta que no se dé solución a los restos romanos:hasta qué punto son relevantes, si permanecerán en la plaza y tendrán que quedar expuestos, etc.

Es lo que tendrán que determinar técnicos municipales, de la Junta y expertos de la UGR. «En todos los sitios hay excavaciones arqueológicas, pero aquí han excavado y lo han dejado abandonado para que tiren basura y la gente no pueda pasar ni disfrutar», protesta el presidente de los residentes de la zona.

A la espera de una obra que vuelve a retrasarse, los restos romanos siguen abandonados y la plaza sin utilidad para los vecinos.