Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nicolás Olea, en su despacho de la Facultad de Medicina de Granada. Blanca Rodríguez

Nicolás Olea, médico e investigador

«No hay plástico bueno»

El profesor emérito de la Universidad de Granada presenta su nuevo libro, '80 recomendaciones para evitar los tóxicos'

Inés Gallastegui

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Catedrático emérito de Radiología y Medicina Física, Nicolás Olea lleva tres décadas investigando los efectos perjudiciales de compuestos químicos omnipresentes en nuestra vida cotidiana. Ha ... liderado decenas de investigaciones que prueban la exposición de las personas a productos que interfieren en la función de nuestras hormonas como mensajeras del cuerpo a través del torrente sanguíneo para regular funciones tan diversas como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción o el estado de ánimo. En esos trabajos se han encontrado cantidades alarmantes de contaminantes en la sangre, la orina, la leche materna o la menstruación. Aunque nuestra exposición a cada uno de esos compuestos perjudiciales esté dentro de los límites tolerados por la legislación, asegura, el efecto sumatorio de ese «cóctel químico» parece estar detrás de algunas de las 'epidemias' de la vida moderna, desde la obesidad infantil y la pubertad precoz de las niñas hasta la baja calidad del semen de los varones, pasando por el déficit de vitamina D, el hipotiroidismo o la hiperactividad. Ante la lentitud de los cambios legislativos para controlar esa exposición, Olea recomienda en su último libro, '80 recomendaciones para evitar los tóxicos' (ed. RBA, 2025), hacer pequeños cambios en nuestro día a día para una vida más saludable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  9. 9

    Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «No hay plástico bueno»

«No hay plástico bueno»