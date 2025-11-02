Catedrático emérito de Radiología y Medicina Física, Nicolás Olea lleva tres décadas investigando los efectos perjudiciales de compuestos químicos omnipresentes en nuestra vida cotidiana. Ha ... liderado decenas de investigaciones que prueban la exposición de las personas a productos que interfieren en la función de nuestras hormonas como mensajeras del cuerpo a través del torrente sanguíneo para regular funciones tan diversas como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción o el estado de ánimo. En esos trabajos se han encontrado cantidades alarmantes de contaminantes en la sangre, la orina, la leche materna o la menstruación. Aunque nuestra exposición a cada uno de esos compuestos perjudiciales esté dentro de los límites tolerados por la legislación, asegura, el efecto sumatorio de ese «cóctel químico» parece estar detrás de algunas de las 'epidemias' de la vida moderna, desde la obesidad infantil y la pubertad precoz de las niñas hasta la baja calidad del semen de los varones, pasando por el déficit de vitamina D, el hipotiroidismo o la hiperactividad. Ante la lentitud de los cambios legislativos para controlar esa exposición, Olea recomienda en su último libro, '80 recomendaciones para evitar los tóxicos' (ed. RBA, 2025), hacer pequeños cambios en nuestro día a día para una vida más saludable.

–Lleva 35 años estudiando los disruptores endocrinos y difundiendo sus efectos. ¿Tiene la sensación de clamar en el desierto?

–Hay algunos avances legislativos europeos, pero el Reto Verde Europeo, que iba a transformar la economía, la alimentación y la producción, se desinfló después del covid. Lo bueno es que durante 10 o 15 años ha habido mucho dinero para investigación, se han producido muchos datos relevantes, 355 publicaciones y 57 tesis doctorales, que en algún momento tendrán que aplicarse en la legislación, y ahí es donde se atranca todo. Por ejemplo, el nuevo reglamento de juguetes, que prohíbe los bisfenoles, los perfluorados y los alergenos y exige pasaporte digital a los juguetes de China, ha pasado por la Comisión y por el Consejo de Europa, ahora va al Parlamento Europeo y después tendrá que ir a los nacionales. O sea, que cuando prohíban el bisfenol A en los playmobil el niño ya está en la universidad. Ese es quizá mi mayor disgusto: la lentitud para incorporar el conocimiento científico en la legislación.

«Europa debería aplicar el principio de precaución, antes de que el daño sea irreversible»

–Pero esa información sí sale en los medios. ¿La conoce la gente?

–Afortunadamente, hay un movimiento social cada vez mayor, sobre todo femenino. Recibo muchos mensajes de madres: el otro día me escribía una contándome que en el comedor escolar de sus hijos habían cambiado la vajilla por una de plástico. «¿Eso es bueno?». Y yo le digo: no hay plástico bueno. O porque su composición es tóxica, como en el caso del bisfenol o los ftalatos, o porque libera micro y nanoplásticos.

–¿Qué son los disruptores endocrinos y dónde están?

–Son sustancias químicas que una vez dentro del organismo alteran las hormonas. Las hormonas son mensajeros y los disruptores son como hackers que en unos casos aumentan el mensaje y otras veces lo disminuyen, pero siempre lo alteran. Están en los cosméticos, en los utensilios de cocina, en los envases de los alimentos, en las cápsulas de café, en las botellas de agua y en los tejidos textiles, entre otros.

–¿Qué lugar ocupan entre los tóxicos de los que habla en el libro?

–La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) estima que desde mediados del siglo XX se han colocado en el mercado 245.000 nuevos compuestos químicos de síntesis. De ellos unos 2.000 son disruptores endocrinos y no, no son los peores. El cajón de los 'malotes' se llama CMR: compuestos que producen cáncer, dañan el ADN o son tóxicos para la reproducción. Los disruptores endocrinos aún no están ahí, pero el nuevo reglamento del juguete ya reconoce que tienen efectos a largo plazo en el sistema reproductivo, así que es cuestión de tiempo.

«Los disruptores endocrinos pueden causar cáncer de mama, infertilidad, pubertad precoz y obesidad»

–¿Qué efectos a largo plazo tienen los disruptores endocrinos?

–Nuestra hipótesis es que están relacionados con la infertilidad, el cáncer de mama, la pubertad precoz en las niñas y la obesidad. También hemos descrito problemas de maduración neuroconductual asociada a la exposición a disruptores endocrinos cerebrales que parece estar relacionada con el Transtorno de Déficit de Atención e Hiperactividad o el autismo.

–¿Todos esos efectos han sido probados?

–Intentar hacer un vínculo entre exposición y efecto adverso para enfermedades multifactoriales con 30 años de latencia es muy difícil. Creemos que la exposición a contaminantes químicos de la madre durante los 40 días postfecundación tiene efectos en el feto y está vinculada a la mala calidad seminal que tendrá ese niño de adulto. Y esa exposición está más que probada: en el proyecto Human Biomonitoring for Europe estudiamos a 18.000 personas y concluimos que los europeos están expuestos a concentraciones preocupantes de gran número de contaminantes químicos. En España con el proyecto Infancia y Medio Ambiente hemos seguido a 3.600 madres desde el embarazo y a sus hijos durante 25 años y hemos detectado la presencia en su orina de restos de más de 50 tipos de pesticidas.

–¿Qué se puede hacer?

–La Unión Europea debería aplicar el principio de precaución, anticiparse antes de que el daño sea irreversible y definitivo. Un ejemplo: la cuarta medicina más vendida en España es la hormona tiroidea, y las mujeres tienen 17 veces más hipotiroidismo que los hombres. Probablemente hay una causa ambiental. De momento, la ECHA ha prohibido el triclosán, un disruptor endocrino tiroideo, en las pastas de dientes para niños, y ha reducido la dosis en la de adultos. Otro ejemplo: ¿cómo es posible que en el país del sol haya tanto déficit de vitamina D? Pues una buena hipótesis es que algunos contaminantes interfieran en su síntesis, que es muy laboriosa y por tanto muy vulnerable.

–En el libro habla de una 'orgía del plástico' tras la covid, aparte de las mascarillas de polipropileno que utilizamos durante dos años...

–Con la pandemia la industria del petróleo y el plástico encontró la oportunidad de vender más con el pretexto de la seguridad y la higiene. El Ministerio de Consumo dice que una familia española de tres miembros hace una compra semanal de 16 kilos... de los cuales 2,5 kilos son embalajes, fundamentalmente de plástico: el jamón individual separado con una lámina de plástico, los yogures de polipropileno, la leche en PET, las verduras en poliestireno... Llegas a la caja con tus 2 kilos y medio de plástico y te dice la señorita: «Aquí no damos bolsa». ¿A quién quieres engañar? ¡Pero si ya has plastificado toda mi comida!