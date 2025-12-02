Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las propietarias de granjas avícolas

«La planta de biogás viene a quitarnos un quebradero de cabeza a las granjas de pollos»

AGR Biogás tiene acuerdos con más de medio centenar de explotaciones avícolas del Marquesado del Zenete para tratar los residuos

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:27

Comenta

El miedo y la incertidumbre ante una tecnología nueva que utiliza los excrementos de aves o cerdos como materia prima eran prácticamente inevitables y La ... Calahorra está pagando este peaje de la contestación vecinal por ser el banco de pruebas de la industria del biogás en Andalucía. Protestas, pintadas, presiones... Lo ha sufrido en sus carnes el alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, que ayer en la inauguración de la planta de biogás llegaba utilizar estos términos: «He tenido una bajada a los infiernos». El regidor popular admitía la división social y la tensión que ha generado en su pueblo un proyecto que tiene sus detractores por miedo a que la planta genere impacto ambiental o malos olores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La planta de biogás viene a quitarnos un quebradero de cabeza a las granjas de pollos»

«La planta de biogás viene a quitarnos un quebradero de cabeza a las granjas de pollos»