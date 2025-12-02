«La planta de biogás viene a quitarnos un quebradero de cabeza a las granjas de pollos»

El miedo y la incertidumbre ante una tecnología nueva que utiliza los excrementos de aves o cerdos como materia prima eran prácticamente inevitables y La ... Calahorra está pagando este peaje de la contestación vecinal por ser el banco de pruebas de la industria del biogás en Andalucía. Protestas, pintadas, presiones... Lo ha sufrido en sus carnes el alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, que ayer en la inauguración de la planta de biogás llegaba utilizar estos términos: «He tenido una bajada a los infiernos». El regidor popular admitía la división social y la tensión que ha generado en su pueblo un proyecto que tiene sus detractores por miedo a que la planta genere impacto ambiental o malos olores.

«Mentiría si no dijera si tengo preocupación pero confío en la profesionalidad de la empresa y en el trabajo de la administración, tenemos unas de las leyes andaluzas de medio ambiente más rigurosas de Europa», dijo el regidor que agradeció al presidente de la empresa su predisposición a dar información sobre el proyecto. «Generó alarma social y ellos siempre han dado la cara», incidía. Lo que tiene claro el alcalde es que «el biometano andaluz se la juega en La Calahorra». «El movimiento se demuestra andando y ahora veremos cómo funciona», señaló el regidor, que mostró su confianza en que la entrada en funcionamiento de la planta despeje dudas y resuelva un problema para el campo a la vez que permite avanzar en la descarbonización al generar energía limpia.

Es también el punto de vista de los ganaderos de la comarca del Marquesado del Zenete, que ayer vieron sobre el terreno cómo funcionarán las instalaciones. «Hay mucho desconocimiento, pero para nosotros sin duda es una solución», resumían Inma Hermandez y Araceli Domech, dos ganaderas que tienen explotaciones con más de 45.000 pollos de engorde en Charches. Las dos están al frente de negocios familiares que continuaron de sus padres y donde la gestión de los residuos les consume mucho tiempo y dinero.

Las granjas compran 'camas' de cascarillas de arroz donde se vierten los excrementos de las aves –unos 4.000 euros por 62 alpacas- y después tienen que contratar a empresas que les retiren cuando están sucias. A partir de ahora AGR Biogás se encargará de proporcionarles estas 'camas' para los residuos y de la retirada con todas las garantías y además les pagará por sus residuos. «Con que no te cueste el dinero ya ganas mucho. Pero lo más importante es que a nosotros nos van a resolver un quebradero de cabeza, a veces no hay ni cascarillas en el mercado», señalan las ganaderas. Otro

«Se que hay muchos vecinos que están dando guerra pero a nosotros sin duda nos va a venir bien, nos quita un problema», apuntaba José Antonio García, propietario de una granja de cerdos en Charches.

La planta de AGR Biogás procesará 104.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos, principalmente excrementos de ave y purines de cerdo procedentes de medio centenar granjas de la comarca de Guadix, con las que ya tienen acuerdos. Además del gas renovable, de la planta se obtendrá un abono rico en materia orgánica que se aplicará, «con exhaustivos controles», en los terrenos agrícolas de la zona para mejorar el suelo.