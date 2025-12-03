Los planes 'secretos' del acelerador de Granada El Gobierno y la Junta tienen bloqueados desde hace casi dos años los documentos estratégicos sobre los recursos e impactos de Ifmif Dones

Los tres edificios ya construidos en la parcela de 100.000 metros cuadrados en la Citai de Escúzar.

Inés Gallastegui Granada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:25 | Actualizado 23:32h.

El acelerador de partículas de Escúzar, la mayor infraestructura científica de España, sigue avanzando: está a punto de adjudicarse el contrato de diseño y construcción de la obra civil de la instalación, por 174 millones de euros, y el 21 de noviembre se celebró la reunión del comité director del Programa Dones que consolidó un nuevo espaldarazo internacional al proyecto, con la incorporación formal de la Unión Europea y el respaldo definitivo de Italia, que asume el 8% del presupuesto de construcción (64 millones de euros). Sin embargo, más allá del respaldo económico, los socios del acelerador en España, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, siguen sin desarrollar los planes que elaboraron hace casi dos años para ordenar su desarrollo.

Han recibido diversos nombres desde que fueron anunciados, pero se trata de dos documentos bien diferenciados.

Plan estratégico (interno) Quién lo encarga El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Quién lo elabora El equipo del Consorcio Ifmif Dones.

Qué contiene La planificación del trabajo de Ifmif Dones para el periodo 2024-2027, con objetivos, plazos y necesidad de recursos económicos y de personal. Lo que más preocupa al consorcio es la planificación de la plantilla, que debe duplicarse en los próximos dos años, pasando de 50 a 100 profesionales. Su aprobación agilizaría la convocatoria pública de puestos de trabajo, ya que el visto bueno de Hacienda sería casi automático.

Plazos El consorcio lo envió al Ministerio a mediados de 2024 y aún no ha sido aprobado, según Ángel Ibarra, cuando ya solo le quedan dos años de vigencia.

Plan director (externo) Quién lo encarga La Junta de Andalucía –no está claro qué consejería–, a través del Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

Quién lo elabora El PTS delega el trabajo en una consultora privada que lo elabora con la participación de diversos agentes sociales y económicos.

Qué contiene Se trata de una hoja de ruta para maximizar los efectos positivos del acelerador en el territorio y definir los servicios e infraestructuras necesarios para dar respuesta, por fases, al crecimiento que conllevará la construcción y la entrada en funcionamiento de la infraestructura científica. Abarca aspectos como infraestructuras y servicios, ayudas a la industria e incentivos a la innovación, formación de técnicos e investigadores y captación de talento.

Plazos El plan está terminado desde finales de 2023. Nunca se ha hecho público.

El plan estratégico Ifmif Dones es una planificación interna del consorcio que recoge sus líneas maestras para el periodo 2024-2027, objetivos, plazos y –lo más importante, una vez liberados los fondos para el contrato de la obra principal– recursos humanos. Lo elaboró el Ministerio de Ciencia con los requerimientos aportados por el equipo del acelerador y desde mediados de 2024 se espera su aprobación oficial.

Por su parte, el plan director en torno a la fuente de neutrones de Escúzar recoge los impactos que esta infraestructura científica tendrá en Andalucía y en Granada, y qué se debe hacer desde diferentes ámbitos para que su construcción y puesta en marcha impulsen el desarrollo regional. Se lo encargó en marzo de 2023 la Junta de Andalucía al Parque Tecnológico de la Salud (PTS), lo elaboró una consultora con la participación de decenas de agentes técnicos, sociales y económicos y está terminado también desde hace casi dos años.

En ambos casos, son un misterio: ni el Gobierno central ni el autonómico los han presentado públicamente. De hecho, es posible que parte de su contenido haya quedado obsoleto y necesite actualización.

Relevo en la dirección

El director de Ifmif Dones, Ángel Ibarra, declaraba hace unos días a esta redacción que antes de dejar su cargo –se jubila a mediados de diciembre y le sustituirá el actual director adjunto, Moisés Weber– le gustaría ver, al menos, el plan estratégico del Ministerio aprobado, especialmente en lo relativo al personal: contar con un documento con sello oficial sobre los contratos que se tienen que ir haciendo a medida que avanza el desarrollo del proyecto agilizaría mucho el proceso, que implica el visto bueno del Ministerio de Hacienda y la convocatoria pública de los puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que el equipo de Ifmif Dones está compuesto ahora por unas 65 personas –55 de plantilla propia y 10 de Fusion for Energy– y se espera que supere las 300 cuando la instalación se ponga en marcha, en 2034. Para finales de 2026 deberían ser, al menos, un centenar.

El acelerador precisa el plan del Ministerio para agilizar la contratación: debe duplicar su plantilla en los próximos dos años, de 50 a 100 trabajadores

El consejo rector informó el pasado 20 de noviembre del presupuesto para el año que viene, 59,5 millones de euros de los que 46,5 irán destinados a la primera fase del diseño y construcción del complejo. En la misma nota de prensa, informaba de que la plantilla alcanzaría los 110 profesionales a finales del año próximo –es decir, hay que hacer 45 nuevos contratos en un año–, aludiendo a la ejecución del plan estratégico 2024-27.

En los próximos meses el personal de Ifmif Dones deberá gestionar la ejecución de cerca de 250 millones de euros en contratos: 174 millones de la licitación del diseño y la obra civil del complejo del acelerador, a punto de adjudicarse; y –ya adjudicados– 40 millones de compra pública innovadora, 9 millones del contrato de soporte de ingeniería, 4 millones de servicios de gestión del ciclo de vida del producto, 3,25 del contrato de seguridad, así como otros de menor cuantía. En todos ellos, las empresas adjudicatarias necesitan la colaboración del personal interno para desarrollarlos.

Hasta ahora las contrataciones se han realizado con cuentagotas. El consorcio se enfrenta además a la dificultad de encontrar profesionales en un campo relativamente limitado y con una oferta de salarios no demasiado competitivos respecto a los que se pagan en otros países en puestos de alta especialización tecnológica. No en vano, en los últimos años algunas plazas han quedado desiertas y se han tenido que convocar de nuevo.

La mayor tanda de contrataciones fue una convocatoria de ocho puestos de personal investigador en septiembre de 2024, pero el aumento de personal –pese a la ausencia del plan estratégico, y con más o menos dificultades– no para. Ahora mismo hay en marcha 14 convocatorias de empleo publicadas en septiembre y octubre: seis para personal investigador laboral y ocho para puestos con perfiles diversos en los que se requieren, entre otros requisitos, grados, másteres o doctorados en Física, Ingeniería, Arquitectura, Matemáticas, Medio Ambiente, Derecho o ADE.

Plan de desarrollo regional

Respecto al plan director de la Junta de Andalucía, Ángel Ibarra reconocía que queda algo más alejado del foco de sus preocupaciones y que, en algunos aspectos, se está llevando a cabo. Por ejemplo, en lo relativo al sector industrial: la Universidad de Granada, el Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, Cámara Granada, Ifmif Dones España y la Asociación Española de Industria de la Ciencia, Ineustar, presentaron en enero de este año Industry Office, una asociación llamada a generar en Granada un ecosistema industrial ligado al sector de la gran ciencia.

Sin embargo, hay otros muchos aspectos del plan que siguen en el aire –como las infraestructuras y servicios que deberían ponerse en marcha para favorecer el proyecto– e incluso personas que participaron en su elaboración temen que Granada desaproveche la oportunidad de desarrollo que representa una inversión de más de 800 millones de euros en su territorio.

