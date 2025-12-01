Pistoletazo de salida para la aprobación de un presupuesto «histórico»

La presentación del expediente, efectuada este lunes por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo, supone el pistoletazo de salida para la aprobación de unas ... cuentas que la regidora ha bautizado como «históricas». Además de los grandes números, la regidora ha desvelado también el camino que seguirán las cuentas, que han tenido esta misma jornada uno de sus primeros hitos con la aprobación por parte de la junta de gobierno local y la remisión a los grupos municipales.

Carazo ha avanzado que se convocará la comisión de Economía para atender las sugerencias de la oposición el próximo 17 de diciembre. Como ha reconocido, se trata de una fecha mucho más tardía que el año pasado, lo que impedirá que la ciudad tenga renovadas las cuentas antes de comenzar 2026. El motivo, como ha recordado, ha sido el retraso del Ministerio de Hacienda en su valoración del borrador, que no ha sido enviada hasta hace una semana.

Así, se espera que la primera aprobación del presupuesto, la llamada inicial, sea el 23 de diciembre. A partir de ese momento, se iniciará un nuevo periodo de alegaciones en el que todo el mundo podrá presentar sugerencias al expediente.

El plan del gobierno local es que la ciudad pueda renovar el presupuesto en los primeros días de febrero, momento en el que se producirá la aprobación definitiva de las cuentas.

«Estamos satisfechos», ha reconocido la regidora. «Avanza la mejora, cumplimos con rigor y por encima el plan de ajuste y esto nos permite mejorar los contratos del día a día de los granadinos, el cuidado de las calles y marcar el proyecto de ciudad sobre el que Granada debe avanzar. Seguiremos trabajando sin despistarnos en la mejora de los números, de la economía granadina, que es la que nos permite tener la estabilidad política y económica para dar cumplimiento al día a día», ha dicho.