Presentación del Presupuesto. Pepe Marín

Pistoletazo de salida para la aprobación de un presupuesto «histórico»

La aprobación definitiva de las cuentas no se producirá hasta inicios de febrero por el retraso en la respuesta de Hacienda

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:29

Comenta

La presentación del expediente, efectuada este lunes por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo, supone el pistoletazo de salida para la aprobación de unas ... cuentas que la regidora ha bautizado como «históricas». Además de los grandes números, la regidora ha desvelado también el camino que seguirán las cuentas, que han tenido esta misma jornada uno de sus primeros hitos con la aprobación por parte de la junta de gobierno local y la remisión a los grupos municipales.

