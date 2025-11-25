'No me pises que llevo chanclas' celebrará su regreso en la Sala Tren

No me pises que llevo chanclas, uno de los nombres más singulares del panorama musical andaluz desde los años ochenta, vive un nuevo impulso en ... su trayectoria. La banda, referente del llamado agropop y conocida por su humor irreverente y su energía festiva, anuncia la publicación de su próximo disco, el decimocuarto de su carrera, que verá la luz el 12 de diciembre.

El grupo vuelve a los escenarios en un momento que ellos mismos describen como una «segunda juventud». Para celebrarlo, han programado un concierto especial en Granada, el 20 de diciembre, a las 21.00 horas, en la Sala Tren, donde ofrecerán un adelanto de su nueva etapa. Las entradas, además, pueden adquirirse a precio reducido a través de Oferplan Granada de IDEAL.

Como anticipo de este nuevo trabajo, No me pises que llevo chanclas ha presentado el sencillo Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar, un tema que recoge el ADN del grupo: ironía, ligereza y la voluntad de reírse de sí mismos sin perder la conexión con su particular universo musical. La canción apunta a un álbum en el que la banda continúa explorando su identidad desde la madurez, pero sin renunciar a la espontaneidad que siempre los ha caracterizado.

Las nuevas composiciones se han grabado en Sevilla, en un proceso que los miembros del grupo han planteado sin prisas y con la intención de reflejar cómo perciben el mundo en la actualidad. El resultado, explican, combina autorretratos personales y sonoros con reflexiones sobre su trayectoria y la evolución del entorno que los rodea.

Cuatro años después de su último lanzamiento, la banda vuelve para reivindicar que su propuesta sigue vigente: un proyecto musical que, desde el humor y la frescura, ha encontrado en el paso del tiempo una oportunidad para renovarse sin perder su esencia.