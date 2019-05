'Pipper on tour': el primer perro turista e influencer visita Granada Esta iniciativa pretende sensibilizar a la sociedad respecto a la integración del mejor amigo del hombre en su día a día JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 7 mayo 2019, 13:59

Al perro Pipper lo reconocen por la calle y le piden 'selfies' que atiende con educación casi profesional. También en Granada, que no es ajena a los fenómenos virales. El primer perro turista, que cuenta con 60.000 seguidores en sus redes sociales, se encuentra ya en la capital como parte de su primera vuelta a España con el objetivo de sensibilizar a la sociedad respecto a la integración de mascotas como los perros en el día a día, principalmente en el acceso a transporte público, bares y restaurantes y hasta monumentos. Este adorable Parson Russel terrier o bodeguero inglés, primo del andaluz, ha recorrido ya 20.000 kilómetros junto a su dueño Pablo Muñoz Gabilondo, creador del proyecto.

Los cinco días que Pipper pasará en Granada suponen una nueva etapa dentro de su primera vuelta a España 'Pipper on tour', que seguirá por Almería, Málaga, Cádiz y Huelva para completar el paso por Andalucía antes de culminar en Extremadura y Toledo en junio, los últimos de sus cincuenta destinos icónicos. En septiembre iniciarán una segunda vuelta por aquellos destinos que, desde su primera visita, hayan conseguido algún avance en cuanto a la integración perruna en la sociedad.

«Se trata de pasar del 'perros no' al 'perros educados bienvenidos en espacios públicos'», proclama Pablo Muñoz. «En España viven diez millones de personas que conviven con perro y tienen muchas dificultades para viajar. Lo hemos notado. Cuesta mucho más encontrar un hotel, ya que sólo contamos con el 18% preparado y en la Unión Europea la media es del 40%. No es fácil entrar en bares y restaurantes, algo que en Francia es normal, con las excepciones de Gijón, San Sebastián, Burgos, Madrid o Barcelona», expone. «Andalucía tiene la ley más avanzada del país pero tiene dificultades para aplicarla, sería interesante que los Ayuntamientos se implicaran. Es un nicho económico dentro del turismo que hay que desarrollar. Hay que acabar con los 100.000 abandonos de perros que hay al año en España», razona Pablo Muñoz.

Junto a Pipper procura reflejar a través de publicaciones en redes sociales, vídeos y reportajes la realidad de los lugares que visitan para las personas que quieren viajar con sus perros. «Pipper es mi primer perro. Pasé de que me preguntaran por una farmacia o un estanco a que me hablasen de él. Soy periodista y la idea surgió de forma natural, queríamos contar las mejores experiencias en once meses de viaje. Ha sido una pasada, tenemos 60.000 compañeros de viaje que nos dan pistas cuando llegamos a cada ciudad», cuenta Pablo Muñoz, el dueño de Pipper.

Deberes para la ciudad

En Granada le ha sorprendido positivamente el servicio especializado 'TaxiGuau!', también presente en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vigo, Sevilla, Málaga, Mijas, Huelva, Cartaya y El Rompido (Huelva), San Roque (Cádiz), Calatayud y Matarraña. También su clima agradable. «Sí es cierto que habría que mejorar el acceso a bares y restaurantes, ya que la ley lo permite, y a monumentos. En cuanto a hoteles se encuentra en la media española», refleja Pablo Muñoz. Pipper, de hecho, ya ha podido visitar la Casa Battló de Gaudí en Barcelona, las Torres de la Catedral de Salamanca donde inició la gira o la Basílica de San Isidoro en León. Presume de haber conseguido que el Museo de Carruajes de Sevilla se hiciera 'dog friendly' tras su paso. «Es una tendencia que va avanzando», asume Pablo Muñoz.

En lo relativo a los transportes públicos, el dueño de Pipper pone como ejemplos los metros de Madrid, Barcelona o Bilgao, que permiten la entrada de perros con bozal y atados, o los autobuses de Palma de Mallorca y Madrid, que lo pondrá en marcha en breve sin necesidad de transportín. «Las compañías aéreas 'de primera' lo permiten hasta ocho kilos, o en bodega, mientras que Renfe lo habilita en cercanías sin condiciones y en media y larga distancia hasta diez kilos», señala Pablo Muñoz, que tiene en mente viajar con Pipper a Francia, Alemania o Gran Bretaña para contar una realidad muy distinta a la española. Granada será el escenario de sus aventuras durante cinco días.