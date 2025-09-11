Pinos Puente recupera las actividades del verano en su Semana Cultural
Durante estos días se multiplican las propuestas culturales, deportivas, musicales y actos religiosos con motivo de la celebración de la Patrona. El domingo 21 será la procesión por el municipio
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:46
Hoy comienza la Semana Cultural de la Virgen de las Angustias, uno de los momentos más esperados por los vecinos de este municipio ya que ... pone el broche de oro al verano. Este año, el Ayuntamiento ha querido enriquecer la programación incorporando algunas de las actividades previstas en las pasadas fiestas patronales, que tuvieron que suspenderse tras el trágico incendio del pasado 14 de agosto en un las instalaciones de Sierra Sur, en el que fallecieron dos trabajadores.
«La Semana Cultural de la Virgen de las Angustias es uno de los momentos más importantes del año», ha señalado el alcalde, Enrique Medina. «Son días en los que nos reunimos en torno a nuestra Patrona, compartimos actividades y reforzamos el sentimiento de comunidad».
El programa incluye propuestas para todas las edades. Uno de los platos fuertes será el concierto de la cantante Melody, que actuará mañana viernes en el recinto ferial, prometiendo una noche cargada de música y energía. Además, el jueves 18 tendrá lugar la tradicional comida de mayores, organizada por el Ayuntamiento «como un reconocimiento a nuestros vecinos más veteranos, que tanto han aportado y siguen aportando a Pinos Puente», ha destacado Medina.
La procesión de la Virgen de las Angustias, alcaldesa perpetua del municipio, tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, uno de los actos más emotivos y concurridos de toda la programación, en el que cientos de vecinos acompañan a su patrona por las calles de la localidad.
La agenda se completa con otras muchas actividades, como el torneo de parchís el sábado 13, divertidas actividades infantiles, un animado bingo popular el sábado 20 y varios eventos culturales y deportivos que se disputarán durante estos once días.
«Este año, además de la devoción y la tradición, queríamos ofrecer a nuestros vecinos la oportunidad de disfrutar de algunas de las propuestas que no pudimos celebrar en las pasadas fiestas por las circunstancias que todos conocemos», ha subrayado el alcalde. «Esperamos que la participación sea masiva y que vivamos juntos unos días llenos de convivencia, cultura y alegría».
Ayer ya tuvo lugar la III Liga de Veteranos 'Manolo Cañete' y esta tarde será el III Torneo de pádel en las instalaciones del campo de fútbol municipal Emilio Baena.
Mañana viernes se inauguran las carocas y quinquillas a las doce de la mañana y por la tarde la exposición ' Tierras, color y piel'. A continuación será el Traslado de la Virgen de las Angustias desde su ermita hasta la Iglesia que marcará el inicio de los actos religiosos. Por la noche será el turno de Melody.
Programa
JUEVES 11
Desde las 20:00h eliminatorias finales del III Torneo de pádel
Lugar: Campo de fútbol municipal Emilio Baena.
VIERNES 12
12:00 h. Inauguración de Carocas y Quintillas 2025.
Lugar: Edificio Alambique.
19:00 h. Inauguración Exposición 'Tierras color y piel' de Rosario Ballesteros Alarcón.
Lugar: Sala pintor Barba (Edificio Alambique).
La exposición permanecerá abierta hasta el de 19 de septiembre en horario de 20:00 a 22:00 h.
21:00 h. Traslado de la imagen de la Virgen de las Angustias.
Recorrido. Salida desde la ermita del puente hasta la iglesia.
23:00 h. Actuación estelar de Melody acompañada por Di Xhyno.
Lugar: Recinto ferial el Silo. Entrada gratuita hasta completar aforo.
SÁBADO 13
11-30 h. Gran Gimkana de Colchones Hinchables.
Lugar: Plaza Adolfo Suárez
17:00 h II Torneo de Parchis
Lugar: Club del Pensionista. Abierta participación a pineros y pineras de 7 a 99 años
Inscripciones ese mismo día en las instalaciones del club del pensionista, hasta completar aforo.
Premios en especie para las parejas ganadoras en 1°, 2° y 3° puesto.
DOMINGO 14
09:30 h. World Bike City Pinos Puente. (Asoc. Cultural Sendero Bike)
Todos los públicos.
Lugar: Salida desde la plaza de la Iglesia y recorrido por la Vega.
11:00h. Salida Concentración Motos clásicas de Pinos Puente (Asociación Motos Clásicas Ciudad de Pinos Puente).
Lugar: Plaza Adolfo Suárez
Inscripción en Alambique a partir de las 8:00 horas.
Comida en la Cruz de Granada a las 14:00 horas.
13:00 h. Ofrenda floral a la Virgen
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. De la Consolación.
Al término habrá una invitación para los asistentes al cargo del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente.
20:30 h. Gala Benéfica a beneficia de Adrián.
(Hdad. Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores en su Soledad)
Lugar Teatro Martín Recuerda.
Precio: 5 euros.
MIÉRCOLES 17
18:00 h. Taller 'Desgranendo refranes' (Biblioteca Municipal Pinos Puente y Punto Vuela).
Lugar. Biblioteca Municipal Roberto Valenciano Diana.
JUEVES 18
21:00 h. Cena en homenaje a los Mayores.
Lugar: Restaurante La Cruz de Granada.
VIERNES 19
18:30 h. Jornada puertas abiertas y Collage Artístico (Asociación Arte Ciudad de Pinos Puente).
Lugar: Edificio de los Juzgados. Todos los públicos hasta completar aforo.
SÁBADO 20
11:30 h. Gran Gimkana de colchones hinchables.
Lugar: Plaza Adolfo Suárez
12:00 h. Bingo.
Lugar: Sala Fernando de los Ríos (Edificio Alambique).
Se jugarán varios bingos en cada una de los cuales se entregarán premios en especie tanto en la línea como el bingo, según disponibilidad.
Dirigido a mayores de 16 años empadronados en el municipio. Máximo 50 participantes por bingo.
20:30 h. Ruta nocturna solidaria en favor de Adrián Organiza: Ayuntamiento de Pinos Puente.
Colaboran: Hdad. Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores en su Soledad. Asoc. Sendero Bite y Asoc. el Piorno.
DOMINGO 21
10:00h. II Concurso pintura rápida Ciudad de Pinos Puente.
Lugar: Todo el municipio.
Varias categorías
Inscripciones en la Posada del Puente a partir de las 9:00 horas.
Entrega de obras y fallo del jurado en la Plaza de San Pascual a partir de las 17:00 horas.
10:00 h. 18º Encuentro de Bolillos Ciudad de Pinos Puente (Asociación Vital Amanecer).
Lugar: Paseo Calle Real
12-00 h. Eucaristía en honor de la patrona la Virgen de las Angustias
Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Consolación.
13:00 h. Concierto Banda de Música de Pinos
Puente (Asociación Músico Cultural de Pinos Puente)
Lugar: Plaza de la Iglesia
19:00 h. Salida Procesional de Nuestra Señora la Virgen de las Angustias.
Salida desde la Iglesia siguiendo el recorrido tradicional.
Acompañada de la Banda de Música El Carmen de Salteras.
