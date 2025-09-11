Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ayuntamiento informa

Pinos Puente recupera las actividades del verano en su Semana Cultural

Durante estos días se multiplican las propuestas culturales, deportivas, musicales y actos religiosos con motivo de la celebración de la Patrona. El domingo 21 será la procesión por el municipio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:46

Hoy comienza la Semana Cultural de la Virgen de las Angustias, uno de los momentos más esperados por los vecinos de este municipio ya que ... pone el broche de oro al verano. Este año, el Ayuntamiento ha querido enriquecer la programación incorporando algunas de las actividades previstas en las pasadas fiestas patronales, que tuvieron que suspenderse tras el trágico incendio del pasado 14 de agosto en un las instalaciones de Sierra Sur, en el que fallecieron dos trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pinos Puente recupera las actividades del verano en su Semana Cultural

Pinos Puente recupera las actividades del verano en su Semana Cultural