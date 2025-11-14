Un pinchazo que puede salvar vidas Pacientes, familias y profesionales se movilizan con actividades de divulgación y educación en el Día Internacional de la Diabetes, este viernes

Este viernes se celebra el Día Internacional de la Diabetes y las asociaciones de pacientes y familiares, junto a los profesionales que los atienden, se movilizan un año más para dar a conocer esta enfermedad que afecta ya al 14% de la población adulta y supone un gasto sanitario de más de 14.000 millones de euros anuales en España. Para ello han organizado distintas actividades, por un lado, para informar a la población de cómo prevenir la diabetes tipo 2 a través de la dieta saludable y el ejercicio físico y, por otro, para dar a conocer la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que provoca la ausencia total de insulina en el organismo, suele debutar a corta edad y puede ocasionar graves complicaciones de salud.

«Mucha gente cree que ser diabético es pincharse insulina y ya está, pero detrás de ese pinchazo hay un montón de decisiones: hay que medir la glucosa, pesar los alimentos, saber qué actividad física se va a hacer durante el día y a qué hora...», explica Angustias Aguilar, enfermera y madre de un adolescente con diabetes tipo 1. Una edad difícil para estos pacientes, porque pasan de ser cuidados en todo momento por sus padres –«Después del debut nos convertimos en dietistas, endocrinos y enfermeros en 24 horas»– a tener que manejar ellos mismos la enfermedad, aprender a interpretar el glucómetro y saber reaccionar ante los síntomas de la hipoglucemia y la hiperglucemia, es decir, los picos de azúcar en sangre.

DIABETES MELITUS ¿Qué es? Falta de insulina, la hormona que produce el páncreas para regular la glucosa (azúcar). Si no hay insulina o las células no la reconocen (resistencia a la insulina)la glucosa se acumula en la sangre y las células no pueden utilizarla como fuente de energía.

Síntomas más frecuentes Frecuente necesidad de orinar –ya que el exceso de glucosa se intenta eliminar a través de la orina, mediante los riñones– y más sed. La falta de energía puede provocar cansancio extremo, visión borrosa e incluso pérdida de conciencia.

Diabetes tipo 1 Es una afección autoinmune originada por factores genéticos y ambientales (infecciones). Puede aparecer en niños y adultos. Los pacientes no producen insulina y necesitan inyectársela a diario para evitar picos de glucosa. Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia en casos extremos pueden provocar la muerte.

Diabetes tipo 2 Es una enfermedad crónica en la que los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos porque el cuerpo no puede usar la insulina o no produce suficiente. Aparece en adultos –aunque es alarmante la aparición creciente de casos en adolescentes y jóvenes– y está relacionada con el sobrepeso y la falta de actividad física. Produce complicaciones cardiovasculares, renales y neurológicas, afecciones en los ojos (retinopatías) y en los pies (pie diabético) que pueden llevar a la amputación.



Para dar a conocer la enfermedad y despertar la «empatía y solidaridad» de compañeros y profesores de su hijo y de sus sobrinos mellizos, esta semana se han realizado en el IESLos Cahorros de Monachil, donde son alumnos, charlas informativas para profesores y estudiantes sobre la diabetes y el día a día de los pacientes. La marcha solidaria de los 500 alumnos de los cuatro centros educativos del municipio se ha trasladado, a causa de la previsión de lluvia, al día 21.

Ampliar Taller sobre diabetes en el IES Los Cahorros de Monachil. Familias Dulces

«Lo que más les ha llamado la atención es el taller de nutrición, en el que han aprendido a leer las etiquetas de los alimentos: se han sorprendido de la cantidad de azúcar que hay en una simple lata de refresco», explica Angustias, que además de madre es enfermera.

La asociación Familias Dulces, a la que pertenece, ha hecho pública una carta abierta en la que expresa su agradecimiento a los profesionales que les atienden en los hospitales Virgen de las Nieves y San Cecilio, especialmente a las enfermeras diabetológicas.

También piden más recursos que permitan una atención constante y adecuada a cada edad y un mayor conocimiento de la población sobre los síntomas de la enfermedad. Un diagnóstico tardío puede conllevar consecuencias graves –el coma e incluso la muerte– a causa de la temida cetoacidosis, que se produce cuando el cuerpo, a falta de azúcar, comienza a utilizar la grasa como fuente de energía, recuerda Aguilar.

Diagnósticos en bebés

Así lo corrobora María José Heras, enfermera diabetológica del Hospital Materno-Infantil, quien explica la importancia de reconocer los síntomas en niños pequeños. Solo este año, recuerda, se han producido 16 debuts de diabetes tipo 1 en niños en el Hospital Clínico y 18 en el Virgen de las Nieves. Algunos, en bebés de solo 9 meses, lo que complica mucho el manejo de la enfermedad.

«La diabetes tipo 1 no se puede evitar –hay una predisposición genética y factores ambientales, como infecciones víricas–, pero sí podemos prevenir que el niño ingrese en UCI», recuerda.

Los síntomas son difusos, pero si unos padres ven que su hijo tiene mucha sed y orina más de lo habitual –incluso lo hace por la noche, cuando ya no usa pañal–, o pierde peso, está cansado e irritable, deben acudir a su centro de salud, porque la diabetes se puede confirmar o descartar con un simple pinchazo en el dedo.

Heras explica que los avances médicos y tecnológicos han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes, como los sensores de glucosa, las bombas infusoras de insulina o los nuevos productos para tratar la hipoglucemia –geles, gominolas y pastillas–, más eficaces y precisos que los tradicionales zumos. Para usarlos, sin embargo, la educación en diabetes sigue siendo clave.

Mesas informativas, avances tecnológicos y desayuno saludable En colaboración con las asociaciones de pacientes de la provincia, Familias Dulces y Asociación Granadina de Diabetes (Agradi), los hospitales Virgen de las Nieves y San Cecilio instalarán hoy mesas informativas en las que resolverán dudas sobre la diabetes, distribuirán material educativo y presentarán los últimos avances tecnológicos en el manejo de la enfermedad, como los sensores de glucosa –que mediante un parche miden el azúcar en sangre en tiempo real y alertan cuando se producen picos peligrosos– o las bombas infusoras de insulina, que administran la hormona en función de las necesidades a lo largo del día. Los usuarios podrán conocer su nivel de azúcar en sangre –mediante la prueba del glucómetro, un leve pinchazo en un dedo– o recibir recomendaciones dietéticas para prevenir la diabetes tipo 2, vinculada al sobrepeso y el sedentarismo. Las mesas del Virgen de las Nieves estarán por la mañana en el Hospital General y el Materno Infantil, atendidas por profesionales de Endocrinología y Nutrición y Enfermería de adultos y pediátrica. Además, el equipo de Alimentación Hospitalaria participará con la elaboración de un desayuno especial para los 500 pacientes que pueden hacer dieta normal, «compuesto por pan de semillas, tomate, aceite, queso fresco, nueces y mandarina, con el fin de concienciar sobre la importancia de una alimentación saludable», informa el HUVN. En el Hospital Clínico los profesionales del servicio de Endocrinología y Nutrición distribuirán folletos informativos de la dieta del plato y la dieta mediterránea y mostrarán los dispositivos tecnológicos disponibles al servicio de los pacientes.

