Pilar Tassara será la directora gerente del Consorcio 'Granada Ciudad Europea de la Cultura' Desde 2002 trabaja en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en la preparación y gestión de proyectos de cooperación cultural internacional.

Jorge Pastor Granada Martes, 7 de octubre 2025, 11:40 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

Ya hay fumata blanca. Pilar Tassara será la directora gerente del Consorcio 'Granada Ciudad Europea de la Cultura' y estará apoyada por Rafael Mira. Así se ha dado a conocer tras la Junta General del Consorcio celebrada en sesión extraordinaria con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, los presidentes de la Diputación y de la Cámara de Comercio, Francis Rodríguez y Gerardo Cuerva, y el rector de la UGR, Pedro Mercado.

En la reunión que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se ha determinado también que el presupuesto del Consorcio será de 1,1 millones de euros, 500.000 correspondientes a Diputación y 600.000 al Consistorio de la capital. Además, la alcaldesa ha asegurado que el proyecto de la ciudad para la capitalidad se presentará en la primera quincena de diciembre.

Currículum

Licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte. Tiene Diplomas de posgrado en Gestión del Patrimonio Histórico y en Museología, así como en Fondos Europeos y en Cooperación Cultural Internacional. Ha realizado estancias en prácticas e intercambios profesionales en Francia, Italia, Colombia, México o Perú y tiene amplia experiencia como docente en cursos de posgrado. Participa como evaluadora para programas de la Comisión Europea.

Con más de 25 años de experiencia profesional, trabajó durante 10 años para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en los departamentos de formación, comunicación y cooperación. Desde 2002 trabaja en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en la preparación y gestión de proyectos de cooperación cultural internacional.