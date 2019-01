Pilar Dalbat: «La 'villana' real se viste con prendas que tienen alma» El 29 de enero presentará su nueva colección en La Casa de la Villa de Madrid, dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid INMA G. LEYVA Lunes, 14 enero 2019, 17:53

Pilar Dalbat estará, un año más, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y lo hará asumiendo «el gran reto que representa formar parte del calendario oficial del escaparate de la moda de España». Un reto que se hace aún mayor, en su caso, porque, como en otras ocasiones, tendrá como escenario uno de los espacios patrimoniales del centro de Madrid por excelencia. La diseñadora granadina presentará su nueva colección en la Casa de la Villa, antigua sede del ayuntamiento de Madrid. La cita será el próximo martes 29 de enero.

–¿Qué puede adelantar de su última colección, 'La Villa'?

–La colección parte del propio espacio, la Casa de la Villa de Madrid, de ahí que hemos trasladado los colores, los volúmenes y la esencia de este maravilloso edificio del SXVI a la colección.

–¿Y cómo es la 'villana' de hoy en día?

–Se mueve entre lo virtual y lo real, esa es su gran arma. Pero no se trata de una 'villana' de ficción ni de novela. Es una 'villana' real que se viste con prendas que tienen alma y que han sido pensadas por y para ella. Hay muchas piezas de abrigo ligeras, vestidos a medio largo, muy trabajados, y materiales metalizados que son ya una constante en nuestras colecciones. Además os reservo la sorpresa de una colaboración que hemos hecho en esta colección con una gran empresa de accesorios del sector, con más de 200 años de experiencia y una calidad que le hace estar con los más grandes del sector del lujo internacional. Estamos muy emocionados con este trabajo que va a redondear nuestra propuesta y la va a llevar a todas las grandes ferias de moda del mundo.

–¿Qué supone para usted participar un año más en la pasarela madrileña?

–Presentar una vez más en Madrid supone reforzar nuestra imagen de marca a nivel nacional y, por supuesto, nos da la posibilidad de seguir creciendo comercialmente que es el principal objetivo. Es importante tener unas fechas en la cabeza y saber que llegado ese momento todo tiene que estar listo.

–La arquitectura también está muy presente en esta nueva presentación. ¿Ese amor por el patrimonio le viene de familia?

–Mi admiración por el patrimonio y la relación de nuestro trabajo con la arquitectura es algo que forma parte del ADN de la marca desde hace mucho tiempo. Me he visto crecer rodeada de proyectos arquitectónicos increíbles por su sencillez, de una forma de pensar y de construir que mira hacia delante y respeta e integra el patrimonio que es la riqueza, la historia y la identidad de cada ciudad, de cada pueblo. Así es como yo he diseñado nuestro método de trabajo que hoy nos es propio. Elegir un lugar que me emocione, construir la colección en torno a él y volver a ese mismo lugar para contar una historia vivida es lo que hacemos. Por supuesto todo esto lo aprendí en casa.

–¿Qué espera de esta nueva cita con la moda?

–De esta nueva edición espero que se vea todo el esfuerzo y la energía que hemos puesto, y la colección responda a la demanda de compradores, prensa y público en general. Que los que nos acompañen el día 29 de enero en Madrid disfruten de una propuesta que está pensada para generar sensaciones. Ojalá seamos capaces de emocionarlos porque hemos trabajado para ello y porque así entendemos la moda.