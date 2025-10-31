18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

La investigación sobre el robo de varias joyas de la Virgen del Rosario avanza y ya se conocen más datos sobre lo ocurrido este pasado ... lunes. La Policía Nacional ya tiene en su poder las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en la iglesia de Santo Domingo, del barrio del Realejo. Un documento gráfico de gran valor para esclarecer quiénes son los responsables de la extracción de las piezas de valor que portaba la imagen y cómo se desarrolló el desvalijo.

Según se puede ver en las imágenes que ya analiza la Policía Judicial, son dos personas, al menos, las que acceden al templo y se llevan varias piezas que vestía la Virgen del Rosario con motivo de los recientes cultos celebrados el pasado domingo. Así lo ha confirmado a IDEAL el hermano mayor de la corporación, Antonio Martín Rubio.

También se sabe cuántas joyas han desaparecido. La hermandad del Rosario ha podido llevar a cabo el inventario de las piezas que faltan. En total son 18 alhajas sustraídas, las cuales no forman parte del ajuar patrimonial de la hermandad, sino que corresponden a cesiones temporales realizadas por fieles con motivo de las ofrendas llevadas a cabo el domingo. Un trabajo de recuento de piezas que no se había podido hacer hasta ahora, ya que los investigadores de la Policía Nacional trabajaban en la obtención de huellas para dar con el o los responsables del robo.

A cara descubierta

La investigación para dar con los responsables de la sustracción ha tomado un buen rumbo. El motivo es que en las imágenes que se han entregado a la policía se puede observar cómo dos personas entran en la iglesia de Santo Domingo a cara descubierta. Estas dos personas serían los presuntos responsables de los hechos delictivos. Además, son tres las cámaras de vigilancia las que apuntan a la capilla, donde estaba asentada la Virgen del Rosario, por lo que los investigadores tienen la escena del robo desde varios ángulos.

El domingo por la tarde, tras los actos de culto, algunas de las joyas que portaba la Virgen del Rosario se dejaron sobre la imagen. El resto de piezas se iban a retirar el lunes por la mañana. Pero en las imágenes se muestra cómo dos personas entrarían al templo y llevarían a cabo la sustracción. La escena del robo se produjo a las 9.20 horas de la mañana del lunes, pocos minutos después de que el templo abriera sus puertas.

El hermano mayor de la corporación, Antonio Martín Rubio, en cuanto tuvo conocimiento de la situación, interpuso de inmediato la denuncia correspondiente en la comisaría de Policía Nacional, quien sigue con la investigación.

La Virgen del Rosario, a pesar de la manipulación a la que ha sido expuesta, no ha sido dañada ni tampoco han sido robadas otras piezas de gran valor que en ese momento portaba. Como ya informó IDEAL, La imagen estaba ataviada con la saya de salida de tisú de plata bordada en oro por el taller de García y Poó del año 2003 con diseño de Guzmán Bejarano y manto de Jesús Arco con diseño de Álvaro Abril prestado por la hermandad del Huerto de los Olivos. Además, portaba para tal ocasión tocado de punto de aguja, corona de Alberto Quiros en plata de ley y joyas varias.