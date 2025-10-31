Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la Virgen del Rosario antes del robo de las joyas. IDEAL

18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

La Policía Nacional tiene en su poder las imágenes en las que se puede ver cómo dos personas sustraen alhajas que portaba la imagen

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

Comenta

La investigación sobre el robo de varias joyas de la Virgen del Rosario avanza y ya se conocen más datos sobre lo ocurrido este pasado ... lunes. La Policía Nacional ya tiene en su poder las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en la iglesia de Santo Domingo, del barrio del Realejo. Un documento gráfico de gran valor para esclarecer quiénes son los responsables de la extracción de las piezas de valor que portaba la imagen y cómo se desarrolló el desvalijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo