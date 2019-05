¿Qué piensan los futuros médicos del MIR y de las condiciones laborales? 01:41 Médico en el pasillo del Hospital nuevo San Cecilio IDEAL contacta con varios residentes y estudiantes de Medicina para conocer sus perspectivas de futuro PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Sábado, 25 mayo 2019, 02:23

El acceso al MIR es cada vez más difícil para los estudiantes de Medicina y no garantiza a los residentes conseguir una vacante. El 27 y 28 de mayo más de 130 estudiantes harán su entrada en los centros hospitalarios para preparar la especialidad. Seis años de carrera y otros cuatro de formación en el hospital que no les asegura esquivar «contratos precarios» , ni trabajo fijo. La medicina es una profesión exigente que requiere de media once años de preparación. Las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han expresado su compromiso de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública. Sin embargo, estudiantes, residentes y los sindicatos se mantienen más bien escépticos. Los jóvenes no descartan poner rumbo a otras comunidades autónomas o al extranjero antes de aceptar cualquier tipo de contrato. Según Sindicato Médico, cerca de 2.810 opositores se quedaron sin plaza MIR en 2019. La mayoría, podrá encontrar sin tener la especialidad contratos temporales en Urgencias o Atención Primaria por el déficit de profesionales por la 'fuga de batas'. Esto es lo que piensan de la situación laboral residentes, opositores al MIR, egresados y alumnos de primer año.