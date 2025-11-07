«Le pido al Cristo de los Favores que quite los maceteros para volver a jugar al fútbol»

El suceso consternó a todo el barrio del Realejo. Hace unos días, unos vándalos saltaron la verja que protege al Cristo de los Favores del ... Campo del Príncipe y causaron graves destrozos en el monumento.

La consecuencia fue la reacción fulminante del Ayuntamiento de Granada para proteger un símbolo de Granada. Se ha colocado una cámara de vigilancia en las inmediaciones y, a petición formal de la asociación de vecinos del Realejo, se han distribuido por delante y por detrás del monumento seis maceteros gigantes.

Según el Ayuntamiento de Granada en su comunicación oficial en Instagram, «para embellecer el monumento». Según Leo, Mateo,Marco, Jorge, Jara y una pandilla completa de peques del barrio, «para que no juguemos al fútbol». La tangana, por tanto, en el Campo del Príncipe, es manifiesta y está envuelta en tristeza infantil.

Todas las generaciones del Realejo defienden que siempre se ha jugado en el Campo del Príncipe a la pelota. Hemeroteca IDEAL

Los Evangelios

A nadie se le escapa en el barrio greñúo que los maceteros impiden jugar a la pelota. Tampoco, la enseñanza, explican, que se refleja en los propios Evangelios. «Entonces Jesús dijo: 'Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». La chavalada del barrio, por tanto, no entiende que no les dejen jugar a la pelota en un lugar, alrededor del Cristo de los Favores, «donde se ha jugado siempre», comparten.

La implantación de estos seis maceteros es la comidilla del barrio. En los mentideros habituales los greñúos pata negra no salen de su asombro. «Es el último lugar del barrio donde se puede jugar. Antes también nos íbamos al campo de tierra de san Matías o a la plaza de Santo Domingo, cuenta Esteban, a punto de frisar los 40 años; pero ahora ya solo queda el Campo del Príncipe». Mientras, sus padres, Paco y Encarna, asienten con la cabeza, porque ellos también jugaron ahí de chicos y están en desacuerdo con esta medida.

Los grupos de whatsapp del barrio también echan humo. Muchos vecinos han interpelado al presidente vecinal para expresarle el descontento sobre la instalación de los maceteros. La vicepresidenta de la entidad, Piedad Cardenete, sí explica que la idea es proteger el monumento, «y que se espera que el colegio Hurtado de la calle Molinos pueda alcanzar una cuerdo para que los niños puedan jugar los fines de semana en los patios».

Sin embargo, esta posible medida no es del agrado de prácticamente nadie. Los numerosos padres y madres consultados razonan que los niños y niñas lo que quieren es jugar en el Campo del Príncipe.«Nuestro derecho es disfrutar de los espacios públicos. Además, los niños y niñas son el alma y el futuro del barrio, y los están tratando de pena con este tipo de medidas que les impiden jugar». De hecho, en estos momentos debaten cómo mostrar su frontal rechazo a esta medida con algún tipo de protesta.

Álvaro Gor, arquitecto y vecino del Realejo,no tiene dudas.«Los maceteros los han puesto para que no jueguen a fútbol y, de paso, para que se rompan la crisma. Es una medida indecente», sanciona gravemente.

El concejal Francis Almohalla, por su parte, confirma los hechos. «En la visita que hubo al Campo del Príncipe por parte de la alcaldesa después de los actos vandálicos, la asociación de vecinos reclamó poner esas jardineras para proteger un poco el entorno del monumento y para el tema de evitar los balonazos».

El comisario episcopal de los Favores, a su vez, asegura que «oficialmente, la hermandad no ha solicitado nada». Mientras, una peque lo deja claro: «Le pido al Cristo de los Favores que quite los maceteros para volver a jugar al fútbol». Yahí deja la pelota, botando, a la espera, como el resto de su pandilla, de recuperar un espacio que ha sido siempre suyo.