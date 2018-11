Piden aplazar las elecciones en el Colegio de Abogados «para hacerlas bien» Un grupo de letrados, durante la repetición de las elecciones en 2016. / ALFREDO AGUILAR La convocatoria de los comicios, previstos para este próximo martes, sigue en pie, según fuentes oficiales de los actuales dirigentes de la institución C. M. Y Y. H. GRANADA Sábado, 3 noviembre 2018, 01:11

Este próximo martes, día 6 de noviembre, los letrados de Granada tienen una cita para elegir al nuevo decano, o decana, del Colegio de Abogados y renovar todos los demás cargos de la junta de gobierno de la institución. La convocatoria, no obstante, está impugnada por haberse realizado de una forma supuestamente irregular. El autor del recurso es Juan Barcelona, un jurista de larga trayectoria que no forma parte de ninguna de las tres candidaturas que lucharán por hacerse con las riendas del Colegio de Abogados de Granada, que agrupa a 3.659 profesionales.

Hay cuatro colegiados que aspiran a suceder al actual decano, Eduardo Torres

Consciente de que la fecha de las elecciones está a la vuelta de la esquina, Juan Barcelona -que aseguró haber recibido numerosas adhesiones de colegiados después de que IDEAL publicase que había formulado objeciones al procedimiento seguido para llevar a cabo el emplazamiento electoral- hizo ayer una apelación personal a los actuales dirigentes del colegio para que aplacen las elecciones «para hacerlas bien», precisó.

Empezar de cero

De lo contrario, avisó el abogado que ha puesto en cuestión la legalidad del proceso, existe el riesgo cierto de que haya que volver a empezar de cero una vez que ya se hayan celebrado los comicios.

En este sentido, Juan Barcelona está dispuesto a pedir la intervención de la justicia si finalmente se produce una votación que, según su criterio, no se ha convocado de acuerdo con la ley.

Por su parte, fuentes oficiales del Colegio de Abogados, indicaron que el 'calendario' que desembocará en las elecciones de este martes que viene sigue su curso con normalidad. No ha ocurrido nada, agregaron las fuentes consultadas, que obligue a aplazar o suspender la cita electoral.

El actual equipo de gobierno envió el recurso al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) para que resolviera la discrepancia, pero no es probable que dicho organismo se pronuncie sobre si procede adoptar medidas cautelares como solicita Barcelona. No es probable, pero tampoco imposible, indicaron las diversas fuentes consultadas. Lo que sí es evidente que los plazos no conceden demasiado margen y, más aún, teniendo en cuenta que hay un fin de semana de por media. O sea, que el dictamen del CADECA debería llegar este lunes 5 de noviembre.

Así las cosas, los responsables del Colegio de Abogados no ven ningún impedimento para que los comicios tengan lugar.

Juan Barcelona insistió en que su intención, si al final hay votación, es pedir el amparo judicial, con lo cual el contencioso quedaría pendiente de la decisión de los tribunales.

Al respecto, reiteró que lo sensato sería aplazar la convocatoria electoral para evitar la posibilidad de que haya que repetir los comicios posteriormente, una circunstancia que ya se dio con las elecciones de 2014 y que, según el letrado, el Colegio de Abogados de Granada no puede permitirse de nuevo.

En cuanto a los motivos exactos de la impugnación, Juan Barcelona incidió en la ilegalidad de la comunicación que envió la directiva de la institución a los colegiados el 10 de septiembre para anunciarles el inicio del proceso electoral. Según Barcelona, debió hacerse mediante correo tradicional certificado o, en su caso, a través de una sede electrónica del propio colegio, pero esto último, argumentó el autor del recurso, no podía ser por la sencilla razón de que la entidad carece de ese servicio.

Juan Barcelona agregó que el Colegio de Abogados intentó enmendar lo que había hecho con una nueva remesa de avisos que se remitieron a los colegiados mediante una web que tampoco estaría habilitada para ese menester.

Esas anomalías, a juicio de Juan Barcelona, obligan a «empezar de cero», pero admitió que la actual directiva del Colegio de Abogados «no está por la labor».

Las candidaturas

El recurso de alzada de Juan Barcelona cuestiona el acuerdo adoptado el 3 de octubre que puso fecha a la cita electoral, que está fijada para el 6 de noviembre y a la que están llamados a votar 3.659 colegiados. El documento está fechado el 18 de octubre, si bien tuvo entrada en el Registro de la institución el día 19. Aspiran a sustituir a Eduardo Torres como decano cuatro letrados. Se trata de las candidaturas encabezadas por Leandro Cabrera, Margarita Manzano y Alicia Teruel, así como la candidatura individual de Ernesto Ruiz Rivera. Estos cuatro abogados se disputarán el cargo a decano o decana en una cita en la que, por primera vez en su historia, se elegirá a la totalidad de cargos de la institución, en lugar de celebrar elecciones parciales bianuales.

Juan Barcelona explica en su recurso que su intención es que «impere la ley y no se repitan situaciones lamentables a las que nos conduce de nuevo la Junta de Gobierno». A su juicio, «ya son demasiadas las penalidades» pasadas, y hace mención expresa al «desprestigio que supuso la repetición de las elecciones de 2014» al anularse por la justicia el voto por correo.

Entre otros motivos, sostiene que los diputados elegidos en 2016, una vez ajustado a derecho el voto por correo, «deben agotar su mandato a los cuatro años: 2020», detalla el documento.