Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El famoso cuadro de Picasso que nunca llegó a Granada. Ideal

El Picasso desaparecido podrá contemplarse desde este miércoles en Granada

'Naturaleza muerta con guitarra' estará expuesta en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada

C. Á.

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

El Picasso que desapareció antes de llegar a Granada por fin se podrá contemplar en la ciudad. CajaGranada Fundación ha informado, através de un comunicado, ... que de que, tras su reciente recuperación, a partir de este miércoles 5 de noviembre la obra de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra' podrá ser contemplada en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada, en el marco de la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', tal y como estaba previsto en el proyecto expositivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada
  9. 9 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Picasso desaparecido podrá contemplarse desde este miércoles en Granada

El Picasso desaparecido podrá contemplarse desde este miércoles en Granada