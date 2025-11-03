Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sistema dactilolígico en palma Mónica Vargas

«Las personas sordociegas necesitan nuestro apoyo y cercanía»

Mónica Vargas, mediadora de la Fundación ONCE, reclama una mayor visibilidad y recursos para esta discapacidad única y los profesionales especializados en ella

María Dolores Martínez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:37

Hace seis años Mónica Vargas Rodríguez, mediadora de la Fundación ONCE para la atención de las personas con sordoceguera, sintió el impulso de estudiar lengua ... de signos. No tenía a nadie en su entorno que lo necesitara, pero conforme fue avanzando en su Ciclo de Mediación Comunicativa se enamoró de la que hoy es su profesión y entendió realmente lo que representaba esta discapacidad. «Es cierto que teníamos una asignatura dedicada solo a la sordoceguera y descubrir eso fue muy especial gracias a dos profesoras. Es un mundo totalmente diferente porque nos movemos por la vista y el oído, pero hay personas con deficiencia tanto auditiva como visual. No era consciente de que la sordoceguera es una discapacidad única, ni de que hubiera tanta gente con ella». Sólo en Granada hay 117 personas afiliadas a la ONCE según los datos del último año, pero puede haber más.

