«Las personas sordociegas necesitan nuestro apoyo y cercanía»

Hace seis años Mónica Vargas Rodríguez, mediadora de la Fundación ONCE para la atención de las personas con sordoceguera, sintió el impulso de estudiar lengua ... de signos. No tenía a nadie en su entorno que lo necesitara, pero conforme fue avanzando en su Ciclo de Mediación Comunicativa se enamoró de la que hoy es su profesión y entendió realmente lo que representaba esta discapacidad. «Es cierto que teníamos una asignatura dedicada solo a la sordoceguera y descubrir eso fue muy especial gracias a dos profesoras. Es un mundo totalmente diferente porque nos movemos por la vista y el oído, pero hay personas con deficiencia tanto auditiva como visual. No era consciente de que la sordoceguera es una discapacidad única, ni de que hubiera tanta gente con ella». Sólo en Granada hay 117 personas afiliadas a la ONCE según los datos del último año, pero puede haber más.

Aunque las barreras son muy grandes y las personas sordociegas necesitan ayuda para todo, «tienen unas ganas enormes de vivir y de hacer cosas». Cada vez que se pierde un sentido se estimula otro y, por ello, han desarrollado capacidades especiales. Pueden reconocer a un familiar o un conocido que está a su lado por cómo se mueve, su olor, contacto físico o una simple caricia. El recurso del olfato «lo usa el técnico en rehabilitación para que se ubiquen cuando van por la calle porque son capaces de distinguir la tienda por la que pasan por su olor». Ocurre igual con el tacto. «Solo hay que pensar en el sistema braille y en lo que han tenido que entrenar esas manos para leer esos puntos tan pequeñitos». En el caso de la memoría, Mónica nos explica que la de un sordociego es increíble. «Para salir de su casa e ir a cualquier sitio, por cerca que esté, tienen que hacerse un mapa mental para saber por la calle que van, esquina o letrero con el que pueden topar».

Ampliar Lengua de signos M. Vargas

El gran problema radica en que tienen que adaptarse a un mundo que ve y que oye y a una pérdida de información porque no pueden captarla por ellos mismos. La que tienen depende de lo que se les transmita y, en el caso de los que desconocemos sus sistemas específicos de comunicación, «hay otros muchos recursos, en función del grado que tengan, como escribir, dibujar o escribir las letras con nuestros dedos con la palma de la mano». Debemos aprender a acercarnos, tocarles un brazo, tratarlos con respeto y cariño y dedicarles el tiempo que necesiten porque no es fácil para ellos (Nos pide que lo transmitamos una señora sordociega por mediación de Mónica). Eso «es muy cansado porque tendemos a olvidarlos siempre y no tenemos paciencia». Por ello, lo más difícil es el aislamiento, su soledad o la falta de ayuda que encuentran en la calle porque nadie suele pararse con ellos cuando necesitan algo tan simple como cruzar una calle (su distintivo visible es un bastón rojo y blanco).

Mónica recuerda con emoción la experiencia que vivió, mientras estudiaba, con un señor que tenía una sordoceguera congénita y no había aprendido a comunicarse «Sabía dos o tres signos básicos, como comer, agua, juguete…Los problemas de comunicación acaban a veces en problemas de conducta y podía ser agresivo contra el mismo o contra los demás». Un trabajador del centro le pidió que se quedara con él. Estaba sentado en una silla. «Para que notara mi presencia empecé a tocarlo y a hacerme presente. Y me abrazó fuerte». Otra persona de la que se siente muy orgullosa por su progreso es una niña sordociega que no llevó audífonos hasta mayor. No le habían enseñado a comunicarse. Cuando empezó a signar y a ponerle nombre a las cosas gracias a Mónica «dio un gran cambio y ahora puedes hablar de ella de cualquier cosa. Te pregunta por todo».

Ampliar

Se trata de una discapacidad muy compleja porque no hay dos sordociegos iguales. «Depende de lo que han perdido antes, de si es una discapacidad congénita o la han adquirido con unos años de vida. Si pierden primero la vista y luego el oído, es muy probable que la lengua de signos no les sirva porque han sido oyentes y ya han utilizado la lengua oral con una estructura completamente diferente». En estos casos se utiliza un sistema, el dactilológico, que sigue el alfabeto y escribe letra a letra en la palma. Ahora mismo todavía se está estudiando un nuevo sistema, el dactyls, que enseña Mónica en la ONCE. Tiene carácter mixto y combina el uso del alfabeto dactilológico táctil con signos y recursos propios. Dentro de la lengua de signos, está la lengua de signos apoyada en la que la persona sordociega coge las manos del intérprete porque antes de perder la vista ya la había aprendido. Solo requiere amoldarse al ritmo de comprensión de la persona.

Es importante distinguir también entre la figura del intérprete de lengua de signos y la del mediador, labor que desarrolla Mónica. El primero tiene un nivel más alto en lengua de signos, interpreta conversaciones y hace acompañamientos y el mediador interviene y trabaja también con personas con dificultades de comunicación. Resuelve igualmente problemas de integración y enseña a otros profesionales a comunicarse. «Puede ocurrir que en un colegio el niño pierda el hilo porque todavía está en una etapa de aprendizaje. Hay que pararse y buscar otras palabras e intervenir en esa situación entre el maestro y el niño». También hay casos en los que la persona tiene que aprender a manejarse con el técnico en rehabilitación o de Tiflotecnología de la ONCE o adaptar cosas en la casa y entre él y el usuario está el mediador. Este año, además, Mónica está acompañando en clases de ajedrez y bailes de salón.

Un síndrome muy conocido es el de Usher, una enfermedad en la que se nace sin ninguna deficiencia, pero posteriormente se pierde el oído y después la vista, o al revés. Suele ocurrir también, con bastante frecuencia, que la discapacidad de la sordoceguera esté unida a otras discapacidades. Es el caso del síndrome CHARGE. Cada letra que forma esta palabra inglesa está relacionada con un trastorno que afecta a los ojos, corazón, nariz, crecimiento, genitales y oído).

Mónica trabaja con personas de edades comprendidas entre los once años y los setenta y siete para la Fundación Once. «Solo nos contrata el sector privado, si tenemos esa suerte, porque no existe nuestro perfil, ni tenemos bolsa ni podemos hacer unas oposiciones». Desafortunadamente, hay muy pocas personas pero la necesidad sigue estando ahí y las personas sordociegas precisan de un acompañamiento. El Colegio de Educación Especial Sagrada Familia o el Instituto Mariana Pineda son algunos de los centros a los que acude. «Hace falta sensibilización, visibilizar a las personas sordociegas y mayores recursos, para ellos y para todos los profesionales. ¿Para que se ha creado entonces una carrera o un ciclo?».