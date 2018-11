«No todas las personas sin hogar duermen en la calle» En el comedro de San Juan de Dios se dan más de 100 almuerzos al día. / ALFREDO AGUILAR Una madre que escapó de la violencia machista vive una situación «desesperada» VANESSA SÁNCHEZ Granada Lunes, 19 noviembre 2018, 09:01

En las instalaciones del Hospital de San Rafael, la orden de San Juan de Dios tienen servicio de comedor y dan mantas, ropa de abrigo, atención médica y muebles que necesitan personas que se encuentran sin hogar o que no pueden cubrir sus necesidades básicas. La coordinadora y técnico de desarrollo solidario del comedor social, Inés Riera considera que las personas sin hogar son las que duermen en la calle o las que lo hacen bajo techo gracias a una ayuda, limitada en el tiempo, de los Servicios Sociales municipales; también las que residen en viviendas de amigos o familiares y «hay muchas», dice Inés.

En la memoria de 2017 atendieron en el comedor a más de 3.800 personas. Uno de estos casos es el de 'Míriam', nombre ficticio. Madre de tres hijos, escapó con los dos más pequeños de Marruecos. De familia acomodada, estudió contabilidad e informática, era propietaria de una tienda de ropa marroquí de alta costura. Solía viajar a París para encargar las colecciones. Tenía varias casas que heredó. Ya no tiene nada ni a nadie. Su marido vendió todas sus propiedades y el último mes que estuvo en Marruecos «la violencia era constante e insorportable». Escapó a España con sus dos mellizos; pensaba que encontraría trabajo pronto. Quiere que sus hijos estudien como ella, «pero no disponen de beca porque para tenerla necesitan una cuenta bancaria y no la tienen porque no hay NIE». Tampoco puede encontrar trabajo porque no optará a tener el permiso de residencia hasta dentro de tres años. «Es la pescadilla que se muerde la cola y así hay muchas mujeres que han huído de sus casas por violencia de género porque en Marruecos», explica Inés Riera.

'Míriam' sobrevive con la ayuda para el alquiler en un estudio en el que viven los tres, por el que paga 200 euros con una ayuda municipal de emergencia. Gracias al personal de San Juan de Dios han conseguido libros para sus hijos; también mantas, muebles, comida. Entre lágrimas, 'Miriam' insiste en la generosidad y bondad del personal, en el cariño y la amabilidadcon el que la atienden.

Sabe que el tiempo juega en su contra y puede verse en la calle. No quiere depender de las ayudas y pese a su situación, dice que volvería a escapar de su marido. Granada Acoge le da asistencia legal y psicológica. «Siento el corazón pesado como unapiedra y a veces pierdo la vista de tanto llorar», cuenta esta mujer. 'Miriam' encuentra su fortaleza en sus hijos porque sabe que si a ella le «pasara algo, no tendrían a nadie más».