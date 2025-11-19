Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas

El temporal invernal causado por la llegada de una masa de aire procedente del ártico va a más. De hecho, será en la recta final ... de la semana cuando lo peor de este episodio meteorológico azote a Granada, con temperaturas por debajo de los 0 grados y posibles nevadas en cotas medias, algo de lo que ya avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El jueves será un día soleado pero en el que ya se notará el frío, con algunas heladas débiles y temperaturas mínimas que bajarán hasta alrededor de los 3 grados en Granada capital y el Área Metropolitana, siendo todavía más bajas en el norte de la provincia.

El viernes los termómetros ya mostrarán valores negativos de -1 en la zona de Guadix y Baza y ligeramente por encima de los 0 grados en la capital y el cinturón. Las máximas quedarán en torno a los 12 grados. Además, la Aemet avisa de que podrían darse precipitaciones débiles y ocasionales que, de producirse, serían de nieve por encima de los 1.300 y 1.500 metros.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el viernes. Ideal

Las temperaturas más bajas de esta invasión ártica en Granada se registrarán el sábado, con temperaturas de -3 en la zona de Baza y por debajo de los 0 grados en diferentes puntos del Área Metropolitana. Esto dará lugar a nuevas heladas débiles en la provincia, aunque serán localmente moderadas en las zonas de sierra. No habrá grandes cambios el domingo, más allá de un ligero ascenso de las temperaturas tanto en sus valores mínimos como en los máximos.

Lluvia a partir del lunes

La situación de cielos despejados y soleados llegará a su fin durante la próxima semana. Las temperaturas serán más altas, manteniéndose en torno a los 13 grados las máximas y alrededor de los 5 las mínimas. Y lo más destacado tendrá que ver con la lluvia, ya que desde las primeras horas del lunes empezará a llover al este de la provincia y conforme avancen las horas los chubascos se extenderán por toda la provincia. Una situación que tendría continuidad también durante la jornada del martes.