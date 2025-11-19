Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Frío en Granada. Ideal

Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas

Los termómetros llegarán a los -3º C en varios puntos de la provincia esta semana y la cota de nieve bajará hasta los 1.300 metros

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

El temporal invernal causado por la llegada de una masa de aire procedente del ártico va a más. De hecho, será en la recta final ... de la semana cuando lo peor de este episodio meteorológico azote a Granada, con temperaturas por debajo de los 0 grados y posibles nevadas en cotas medias, algo de lo que ya avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

